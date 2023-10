L’impatto sottovalutato dei lombrichi sulla produzione alimentare globale

By

Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, il ruolo dei lombrichi nel favorire la crescita delle colture e nel migliorare la salute del suolo è stato sottovalutato. I lombrichi sono conosciuti come “ingegneri dell’ecosistema” per la loro capacità di riciclare i rifiuti organici e migliorare la struttura del suolo. Questo nuovo studio è il primo a quantificare i loro benefici su scala globale analizzando i dati di 58 studi sugli effetti dei lombrichi su colture come grano, riso, mais, orzo e legumi. I ricercatori hanno scoperto che i lombrichi contribuiscono con un aumento medio del 23.3% alla biomassa fuori terra delle colture. Estrapolando questi dati su scala globale, si stima che i lombrichi siano responsabili fino a 140 milioni di tonnellate di produzione alimentare ogni anno, equivalenti al 6.5% della resa globale di cereali.

Lo studio ha rivelato che i lombrichi hanno il maggiore impatto sulla crescita dei raccolti nell’Asia sudorientale e in Europa. In queste regioni, l’abbondanza di lombrichi garantisce una resa di grano di circa 40 milioni di tonnellate. Tuttavia, i lombrichi hanno un contributo relativamente maggiore nel Sud del mondo, rappresentando il 10% della produzione totale di cereali nell’Africa sub-sahariana e l’8% in America Latina e nei Caraibi. I ricercatori ipotizzano che questa differenza possa essere dovuta ai terreni carenti di nutrienti e ai minori apporti di fertilizzanti nelle regioni tropicali meridionali, evidenziando i significativi benefici dei lombrichi nel miglioramento del suolo.

Sebbene lo studio faccia luce sul ruolo vitale svolto dai lombrichi nella produzione alimentare globale, ci sono alcune limitazioni da considerare. Molti studi si basavano sull’aggiunta artificiale di lombrichi al terreno, che potrebbe non riflettere pienamente le condizioni del mondo reale. Inoltre, le lacune geografiche nella ricerca, in particolare nelle regioni tropicali, potrebbero sottostimare il reale contributo dei lombrichi.

L’autore principale dello studio, Steven Fonte, sottolinea l’importanza di migliorare la salute del suolo nel suo insieme, non solo a beneficio dei lombrichi. Suggerisce di adottare pratiche come l’agricoltura senza lavorazione e la riduzione degli additivi chimici per sostenere la più ampia comunità di organismi che arricchiscono il suolo. Riconoscere l’importanza dei lombrichi e di altri organismi del suolo è fondamentale, poiché si ritiene che costituiscano più della metà della biodiversità del pianeta.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’impatto sostanziale dei lombrichi sulla produzione alimentare globale e sottolinea la necessità di dare priorità alla salute del suolo per un’agricoltura sostenibile.



Fonte:

– Fonte et al. “I lombrichi contribuiscono in modo significativo alla produzione alimentare globale”. Comunicazioni sulla natura. 2023.