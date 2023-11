La nuova missione Starlink segna un'altra pietra miliare per il booster riutilizzabile Falcon 9 di SpaceX

By

Il booster Falcon 9 di SpaceX con il numero di serie B1058 effettuerà il suo 18° lancio venerdì sera, rompendo il legame con un altro booster della flotta. Questo booster ha realizzato qualcosa di eccezionale nei suoi tre anni e mezzo di servizio: ha volato complessivamente 17 volte. Il suo viaggio inaugurale, avvenuto il 30 maggio 2020, è stato storico in quanto ha spinto in orbita gli astronauti della NASA Doug Hurley e Bob Behnken, segnando la prima volta che un veicolo spaziale commerciale ha raggiunto questa impresa.

Ciò che distingue questo booster non è solo il numero record di voli, ma anche il suo aspetto. Il razzo, inizialmente adornato con uno strato di vernice bianca brillante e un vivido logo rosso della NASA, ora porta i segni distintivi del viaggio nello spazio. Nel corso delle sue missioni, la vernice, un tempo bianca, del booster è diventata color carbone, ricoperta di fuliggine accumulata dallo scarico.

Questo prossimo lancio è un'altra missione Starlink, con 23 satelliti in attesa di essere messi in orbita. Il primo stadio del Falcon 9 accenderà i suoi motori Merlin, spingendo il razzo a velocità superiori a 5,000 mph. Dopo la separazione, il booster intraprenderà il suo viaggio di ritorno sulla Terra, eseguendo una serie di accensioni del motore e utilizzando quattro gambe di atterraggio per atterrare su una piattaforma nell'Oceano Atlantico.

Sorprendentemente, questo particolare booster ha già lanciato l'incredibile cifra di 846 satelliti, la maggior parte dei quali appartiene alla costellazione Starlink. Una volta schierato, il lancio dello Starlink 6-26 porterà il numero totale di satelliti Starlink funzionanti a oltre 5,000. Questo risultato consolida la posizione di SpaceX come attore chiave nel mercato Internet via satellite, superando l’attuale numero di satelliti nella rete a banda larga di OneWeb.

I razzi Falcon di SpaceX continuano a garantire successo e affidabilità. Con 248 missioni consecutive riuscite, la cadenza di volo rimane costante, con gli ingegneri che imparano e migliorano costantemente ad ogni lancio. Infatti, SpaceX sta valutando la possibilità di estendere il numero di voli per booster per massimizzare ulteriormente il potenziale dei razzi.

Poiché SpaceX mira ad aumentare il numero di lanci annuali, raggiungendo 100 voli entro la fine del 2023 e 144 lanci l’anno prossimo, la famiglia Falcon rimarrà cruciale. I piani ambiziosi dell'azienda per il suo razzo Starship completamente riutilizzabile sono all'orizzonte, ma fino ad allora, si aspettano molti altri voli Falcon 9 e Falcon Heavy negli anni a venire.

FAQ

1. Quante volte ha volato il booster Falcon 9 con il numero di serie B1058?

Il booster Falcon 9 con il numero di serie B1058 ha volato complessivamente 17 volte e sta per effettuare il suo 18° lancio.

2. Qual è il significato del lancio inaugurale del booster?

Il lancio inaugurale del booster, avvenuto il 30 maggio 2020, ha segnato la prima missione di SpaceX per inviare astronauti in orbita, ponendo fine a un divario di nove anni nella capacità dell'America di lanciare astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

3. Quanti satelliti ha lanciato il booster?

Questo booster, con il suo prossimo lancio, avrà già lanciato ben 846 satelliti, la maggior parte dei quali appartengono alla costellazione Starlink di SpaceX.