Un nuovo studio rivela una perdita accelerata di ghiaccio nell’Antartide orientale

Un recente studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha rivelato che i ghiacciai nell’Antartide orientale potrebbero subire in futuro una perdita di ghiaccio più rapida di quanto si credesse in precedenza. Questo ciclo di feedback allarmante si verifica quando l’acqua di scioglimento dei ghiacciai innesca un’ulteriore perdita di ghiaccio e contribuisce all’innalzamento del livello del mare mentre il pianeta continua a riscaldarsi.

Gli scienziati hanno riferito che il rapido scioglimento delle piattaforme di ghiaccio dell’Antartide occidentale potrebbe ora essere inevitabile a causa del riscaldamento globale indotto dall’uomo. Se combinati con altri studi recenti, questi risultati dipingono un quadro terribile di un continente meridionale che si scioglie rapidamente, ponendo rischi significativi di innalzamento del livello del mare che altera la vita in tutto il mondo.

Lo studio si è concentrato specificamente sui ghiacciai Denman e Scott nell’Antartide orientale, che contengono abbastanza ghiaccio da innescare un innalzamento del livello del mare di circa un metro e mezzo. Precedenti ricerche avevano dimostrato che quando i ghiacciai si sciolgono, l’acqua scorre al di sotto di essi e finisce nel mare, accelerando così lo scioglimento dei ghiacciai e la perdita di ghiaccio. Il nuovo studio ha incorporato questo ciclo di feedback nelle simulazioni per valutare il suo impatto sullo scioglimento dell’Antartide e sull’innalzamento del livello del mare.

Secondo i risultati, se il mondo continuasse a bruciare combustibili fossili che riscaldano il pianeta a un ritmo accelerato, i ghiacciai potrebbero superare una soglia critica quasi 25 anni prima del previsto, principalmente a causa dello scarico dell’acqua di fusione. In questo scenario, l’inclusione del circuito di feedback ha aumentato l’innalzamento del livello del mare dai ghiacciai Denman e Scott di quasi il 16% entro la fine del 2300.

È fondamentale notare che gli attuali modelli climatici non tengono conto di questa ulteriore perdita di ghiaccio causata dallo scarico dell’acqua di fusione. Includere questo fenomeno nei modelli futuri è necessario per ottenere una comprensione più accurata dell’innalzamento globale del livello del mare.

L'autore principale Tyler Pelle sottolinea l'importanza di monitorare l'Antartide orientale man mano che diventa più instabile, comportando un rischio maggiore di innalzamento del livello del mare per le comunità costiere e le isole basse. Comprendere e affrontare questi modelli di perdita di ghiaccio è essenziale per mitigare gli impatti sulle generazioni future, poiché le nostre azioni oggi influenzano in modo significativo il clima per gli anni a venire.

Lo studio ha spinto gli esperti, come il professore associato Jan De Rydt della Northumbria University, a sostenere l’inclusione dello scarico subglaciale in tutte le simulazioni di perdita di ghiaccio in Antartide. Sono previste ulteriori ricerche per analizzare le profondità della calotta glaciale e dell'oceano per ottenere una comprensione completa del futuro della regione.

Fonte: CNN

FAQ

1. In che modo i ghiacciai contribuiscono all’innalzamento del livello del mare?

I ghiacciai contribuiscono all’innalzamento del livello del mare quando si sciolgono e l’acqua risultante scorre nell’oceano.

2. Cos'è un ciclo di feedback?

Un ciclo di feedback si riferisce a un processo in cui l’output di un sistema influenza ulteriormente il suo input, creando un modello che si autoalimenta.

3. Gli attuali modelli climatici tengono conto della perdita di ghiaccio causata dallo scarico dell’acqua di fusione?

No, gli attuali modelli climatici non tengono conto dell’ulteriore perdita di ghiaccio causata dallo scarico dell’acqua di fusione. Questo fenomeno deve essere incluso nei modelli futuri per prevedere meglio l’innalzamento del livello del mare globale.

4. Quali sono i potenziali impatti della perdita accelerata di ghiaccio nell’Antartide orientale?

La perdita accelerata di ghiaccio nell’Antartide orientale comporta un rischio maggiore di innalzamento del livello del mare per le comunità costiere e le isole basse, portando potenzialmente a impatti devastanti sulle vite umane e sulle infrastrutture.

5. Come possiamo affrontare gli impatti dello scioglimento dei ghiacciai?

Affrontare gli impatti dello scioglimento dei ghiacciai richiede la riduzione delle emissioni di gas serra, la transizione verso fonti energetiche rinnovabili e l’attuazione di misure per adattarsi all’innalzamento del livello del mare nelle aree vulnerabili.