Mappatura della complessità del cervello umano: un atlante straordinario

Un team internazionale di ricercatori ha svelato un atlante altamente dettagliato delle cellule cerebrali umane, fornendo preziose informazioni sulla diversità dei neuroni e sulle differenze tra il cervello umano e quello animale. Questo lavoro innovativo è stato pubblicato come parte di una raccolta di 21 articoli sulla rivista Science, sostenuta dall'iniziativa BRAIN del National Institutes of Health degli Stati Uniti.

Mappare la complessità del cervello umano è stato un compito colossale. Con miliardi di cellule interconnesse, comprendere le complessità del cervello è come cercare di mappare ogni stella della Via Lattea. Tuttavia, attraverso i progressi negli strumenti analitici, questo atlante fornisce ai neuroscienziati una risoluzione senza precedenti per studiare le cellule cerebrali e acquisire una comprensione più profonda della funzione cerebrale.

Il progetto dell'atlante cellulare ha coinvolto la collaborazione di 250 ricercatori provenienti da 45 istituzioni in tutto il mondo. Utilizzando metodi sviluppati per mappare il cervello dei topi, gli scienziati sono stati in grado di espandere queste tecniche per affrontare la scala del cervello umano. I risultati hanno rivelato oltre 100 tipi cellulari distinti in diverse regioni del cervello, superando di gran lunga le aspettative iniziali.

Uno degli obiettivi principali di questo progetto era identificare il modo in cui i diversi geni sono regolati all'interno delle cellule e come ciò modella l'identità cellulare. Attraverso l’uso di modelli di deep learning, i ricercatori sono stati in grado di scoprire modelli nascosti nelle sequenze genetiche che prima erano indecifrabili. Questa conoscenza avvicina gli scienziati alla comprensione di come funzionano queste cellule e di come potrebbero non funzionare correttamente in presenza di disturbi neuropsichiatrici come la schizofrenia e il morbo di Alzheimer.

Questo atlante delle cellule cerebrali umane rappresenta un passo significativo verso la comprensione delle complessità del cervello. Con una conoscenza approfondita dei diversi tipi di cellule, i ricercatori sperano di rintracciare le radici genetiche delle malattie del cervello e di sviluppare trattamenti mirati. Sebbene il Santo Graal della ricerca sulla genetica umana non sia ancora a portata di mano, l’iniziativa BRAIN ha in programma ulteriori ricerche per esplorare ulteriormente le somiglianze e le differenze tra il cervello umano e quello animale a livello molecolare, migliorando potenzialmente il successo dei futuri studi clinici.

Fonte:

– Articolo originale: rivista scientifica

– BRAIN Initiative Cell Census Network (BICCN) del BRAIN Initiative del National Institutes of Health degli Stati Uniti