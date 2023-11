I ricercatori della TU Wien scoprono le leghe di nichel-oro come materiali termoelettrici rivoluzionari

Gli scienziati della TU Wien hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria che sfida le visioni convenzionali sui metalli nella termoelettrica. Attraverso la loro ricerca, hanno scoperto che le leghe di nichel-oro possiedono proprietà eccezionali come materiali termoelettrici, offrendo un’efficienza senza pari nella conversione del calore in elettricità. Questa scoperta apre nuove possibilità per l’applicazione di queste leghe in varie tecnologie, aprendo la strada a progressi nella generazione di energia e nell’elettronica quotidiana.

L'effetto termoelettrico, che consente la conversione diretta del calore in energia elettrica, è da tempo studiato per le sue potenzialità tecnologiche. Il movimento delle particelle cariche dal lato più caldo al lato più freddo di un materiale crea una tensione elettrica nota come tensione termoelettrica. Il rapporto tra questa tensione e la differenza di temperatura è definito dal coefficiente di Seebeck, che determina le prestazioni termoelettriche di un materiale. In precedenza, i metalli non erano considerati ideali per le applicazioni termoelettriche a causa del loro basso coefficiente di Seebeck.

Tuttavia, i fisici della TU Wien hanno scoperto che le leghe di nichel-oro sfidano questa saggezza convenzionale. L'aggiunta di nichel all'oro migliora notevolmente le prestazioni termoelettriche del materiale. Il comportamento di diffusione degli elettroni all'interno della lega, influenzato dalle particolari proprietà elettroniche del nichel, porta ad una differenza significativa nel movimento delle cariche positive e negative. Questo squilibrio si traduce in un'elevata tensione termoelettrica, che supera le prestazioni dei semiconduttori convenzionali.

La combinazione record di elevata conduttività elettrica e di un elevato coefficiente di Seebeck nelle leghe di nichel-oro si traduce in un fattore di potenza termoelettrico senza precedenti. Ciò significa che queste leghe possono generare molta più energia elettrica rispetto a qualsiasi altro materiale noto, rendendole altamente desiderabili per varie applicazioni. Ad esempio, gli smartwatch potrebbero potenzialmente essere caricati autonomamente utilizzando il calore corporeo di chi li indossa.

Questa scoperta è solo l'inizio, poiché i ricercatori stanno già esplorando altri potenziali candidati per materiali termoelettrici che non richiedono elementi costosi come l'oro. Il loro lavoro rappresenta un'importante prova di concetto che amplia la gamma di materiali adatti per applicazioni termoelettriche oltre i semiconduttori.

FAQ:

D: Cosa hanno scoperto i ricercatori della TU Wien?

R: I ricercatori hanno scoperto che le leghe di nichel-oro presentano proprietà eccezionali come materiali termoelettrici.

D: Come funzionano i materiali termoelettrici?

R: I materiali termoelettrici convertono il calore direttamente in energia elettrica attraverso il movimento di particelle cariche.

D: Perché i metalli non sono stati considerati adatti alle applicazioni termoelettriche?

R: I metalli hanno tipicamente un basso coefficiente di Seebeck, che è un parametro chiave per le prestazioni termoelettriche.

D: Qual è il significato della scoperta?

R: La scoperta sfida le visioni tradizionali sui metalli nella termoelettrica e apre nuove possibilità per la loro applicazione in varie tecnologie.

D: Quali sono le potenziali applicazioni delle leghe nichel-oro?

R: In futuro le leghe di nichel-oro potrebbero essere utilizzate nella produzione di energia, nell'elettronica di tutti i giorni e in applicazioni su larga scala.