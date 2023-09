Il concorso video Nikon Small World in Motion rivela approfondimenti sui disturbi dello sviluppo neurologico

Il tredicesimo concorso annuale Nikon Small World in Motion Video ha assegnato il primo posto al Dr. Alexandre Dumoulin per il suo accattivante video che mostra lo sviluppo dei neuroni in un embrione di pulcino. Il video di Dumoulin fornisce preziose informazioni sui disturbi dello sviluppo neurologico come il disturbo dello spettro autistico e la schizofrenia, evidenziando le potenziali deviazioni che si verificano nel sistema nervoso centrale.

Il video cattura l’intricato processo di connessione dei neuroni al lato opposto del sistema nervoso centrale, noto come linea mediana. La ricerca di Dumoulin si concentra sulla comprensione dei processi di sviluppo dei neuroni negli embrioni di pulcino e di topo per migliorare ulteriormente la nostra comprensione di come funziona il sistema nervoso e identificare potenziali fattori che contribuiscono ai disturbi dello sviluppo neurologico. Studiando questi organismi, Dumoulin mira a contribuire al progresso di potenziali trattamenti per queste condizioni.

Per catturare il video, Dumoulin ha utilizzato un nuovo metodo di imaging che ha consentito la visualizzazione del trasferimento di informazioni sulle cellule vive. Una delle maggiori sfide affrontate è stata trovare un metodo fattibile per accedere ai neuroni e acquisire immagini di alta qualità per un lungo periodo di tempo. Attraverso precise capacità di dissezione e tecniche di microscopia adattate, Dumoulin è riuscito a catturare il comportamento affascinante dei neuroni in via di sviluppo.

Il concorso Nikon Small World in Motion non solo mette in risalto la bellezza della natura attraverso la ricerca scientifica, ma incoraggia anche ricercatori come Dumoulin a condividere il proprio lavoro con il mondo. Per quasi mezzo secolo il concorso è stato un mezzo per presentare progetti visivamente sbalorditivi e scientificamente innovativi.

Il secondo posto nella competizione è stato assegnato a Fabian J. Weston per il suo video che mostra il flusso sanguigno nella pinna caudale di un piccolo pesce, mentre il terzo posto è andato a Nell Saunders per il suo video che raffigura cellule umane che si fondono e muoiono a causa dell'infezione da SARS-CoV- 2.

Il concorso Nikon Small World in Motion Video offre a scienziati e ricercatori una piattaforma per condividere le loro scoperte e i progressi nel campo della microscopia. Attraverso questi video, acquisiamo una comprensione più profonda delle complessità del mondo naturale e delle sue implicazioni per vari campi di studio.

Definizioni:

– Neuroni: cellule nervose responsabili della trasmissione di informazioni in tutto il corpo.

– Disturbi dello sviluppo neurologico: condizioni che influenzano lo sviluppo del sistema nervoso e del cervello, come il disturbo dello spettro autistico e la schizofrenia.

Fonte:

– Nikon Instruments Inc.