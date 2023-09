L'origine degli anelli di Saturno: una collisione tra antiche lune

By

Uno studio recente suggerisce che l’iconico sistema di anelli che circonda Saturno potrebbe essersi formato da una collisione tra due antiche lune ghiacciate. Saturno, noto per i suoi sette anelli concentrici e il vasto numero di lune, affascina da tempo gli astronomi. Utilizzando i dati raccolti dalla missione Cassini della NASA e conducendo simulazioni al computer, i ricercatori hanno offerto una possibile spiegazione per l'origine degli anelli di Saturno.

La missione Cassini, che ha orbitato attorno a Saturno per 13 anni, ha scoperto che il materiale che compone gli anelli è costituito da frammenti ghiacciati incontaminati e non contaminati dalla polvere. Questi risultati implicano che gli anelli siano relativamente giovani, abbiano solo pochi milioni di anni. Per svelare questo mistero, gli esperti della NASA e dell’Università di Durham hanno ipotizzato che gli anelli potrebbero essere il risultato di una recente collisione tra due grandi lune ghiacciate.

Simulando quasi 200 scenari di tale collisione, i ricercatori hanno scoperto che una collisione tra lune di dimensioni simili alle attuali lune di Saturno, Dione e Rea, potrebbe spiegare l'esistenza degli anelli. Queste lune hanno diametri equivalenti rispettivamente a circa un terzo e poco meno della metà del diametro della luna terrestre.

Le simulazioni hanno rivelato che la collisione disperderebbe i frammenti ghiacciati e i nuclei rocciosi in modi diversi. Di conseguenza, i nuclei rocciosi si unirebbero in lune nuove mentre il ghiaccio si disperderebbe più vicino alla superficie di Saturno, formando gli anelli. Questo scenario si allinea con il limite di Roche, che definisce il confine dove la gravità del materiale in orbita è più debole delle forze di marea.

Un risultato significativo dello studio è la consapevolezza che le lune ghiacciate di Saturno probabilmente possiedono nuclei rocciosi. Gli scienziati ritengono che queste lune ghiacciate, inclusa la piccola Encelado, potrebbero ospitare condizioni adatte all’emergere della vita. Tuttavia, molto rimane sconosciuto su Saturno e sulla sua storia, e questo studio rappresenta solo un piccolo passo verso la svelatura dei misteri del pianeta.

L'Astrophysical Journal ha pubblicato lo studio il 27 settembre.

Fonte:

– The Astrophysical Journal, 27 settembre 2021