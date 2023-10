Il massiccio buco nello strato di ozono solleva preoccupazioni sulla ripresa

Nel settembre 2023, gli scienziati europei hanno fatto una scoperta preoccupante: un enorme buco nello strato di ozono sopra il Polo Sud. Questa scoperta ha sollevato preoccupazioni sul processo di guarigione dello strato di ozono e sul suo impatto sulla vita sulla Terra.

Lo strato di ozono, soprattutto sopra le regioni polari, si è gradualmente ripreso grazie al successo del Protocollo di Montreal. Il Protocollo di Montreal, firmato nel 1987 da 195 paesi, ha vietato l’uso dei clorofluorocarburi (CFC), responsabili della riduzione dello strato di ozono. Nel 2019, il buco sopra l’Antartide ha raggiunto la sua dimensione più piccola mai registrata.

Tuttavia, il 16 settembre è stato osservato un buco con una superficie di 26 milioni di chilometri quadrati, equivalente alle dimensioni del Nord America. Lo strato di ozono fluttua naturalmente su ciascun polo nel corso delle stagioni, con buchi che si formano durante l’inverno a causa delle nubi stratosferiche polari che riducono ulteriormente la già limitata massa di ozono. I livelli di ozono tornano alla normalità durante l’estate. Sfortunatamente, quest’anno, il buco dell’ozono ha iniziato ad espandersi rapidamente a metà agosto, segnando la fine dell’inverno nell’emisfero australe.

Uno dei potenziali colpevoli dell'espansione del buco dell'ozono è l'eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha'apai nel Pacifico meridionale. Questa eruzione ha rilasciato oltre 50 milioni di tonnellate di vapore acqueo nella stratosfera, che può influenzare lo strato di ozono. Anche El Niño, un modello climatico che altera le temperature attorno ai poli, potrebbe aver avuto un ruolo. Nonostante queste sfide, gli esperti dell’Agenzia spaziale europea ritengono che lo strato di ozono si riprenderà entro il 2050.

Lo strato di ozono è fondamentale per proteggere tutte le forme di vita sulla Terra. Agisce come un filtro invisibile, proteggendo gli organismi viventi dalle dannose radiazioni UV emesse dal sole. La maggior parte dei raggi UV vengono assorbiti dallo strato di ozono, impedendo loro di raggiungere la superficie terrestre. Senza l’effetto protettivo dell’ozono, la vita sulla Terra non si sarebbe evoluta come è avvenuto oggi.

