Trou au Natron: un enigma vulcanico rivela i suoi segreti

Un'immagine affascinante presa dalla Stazione Spaziale Internazionale svela l'enigmatico Trou au Natron, una fossa vulcanica e un lago di soda annidato nella regione settentrionale del Ciad. Dall'alto, questa affascinante meraviglia geologica ha una strana somiglianza con un volto spettrale che scruta verso il cielo. Gli scienziati ritengono che questa sorprendente illusione visiva sia il risultato di giochi di ombre proiettati dal bordo di una caldera, un tipo di cratere vulcanico derivante da potenti eruzioni o collassi superficiali in una camera magmatica parzialmente drenata.

Le caratteristiche che ricordano gli “occhi” e il “naso” sono, infatti, coni di cenere: formazioni ripide a forma di cono che si materializzano attorno alle bocche vulcaniche. Si stima che questi coni di cenere siano relativamente giovani e si siano formati potenzialmente negli ultimi milioni o addirittura migliaia di anni. Intorno alla “bocca” del viso c’è una caratteristica crosta bianca composta da natron, una miscela unica di carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio e solfato di sodio. L'attività geotermica nella regione fa sì che l'acqua sorgiva si accumuli in superficie, evapori e rilasci vapore ricco di minerali, con conseguente creazione di questa crosta minerale.

Situato a sud-est di Tarso Toussidé, una suggestiva struttura vulcanica con fumarole e uno stratovulcano attivo, Trou au Natron è uno dei tanti picchi vulcanici che si trovano sui Monti Tibesti. La sua posizione remota rappresenta una sfida per l'esplorazione scientifica, ma studi condotti negli anni '1960 indicano che Trou au Natron un tempo era riempito da un lago glaciale che si estendeva per centinaia di metri di profondità circa 14,000 anni fa. Sorprendentemente, una spedizione del 2015 guidata dal ricercatore tedesco Stefan Kröpelin non solo ha raggiunto il sito, ma ha anche raccolto campioni di alghe acquatiche fossilizzate risalenti a circa 120,000 anni fa.

Grazie alle osservazioni satellitari, la nostra comprensione della regione si è ampliata in modo significativo. I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno utilizzato i dati del sensore ASTER del satellite Terra della NASA per costruire una cronologia approssimativa dell’attività vulcanica nell’area. La loro analisi ha rivelato che la formazione di Trou au Natron è tra gli eventi geologici significativi più recenti in questa regione dinamica.

L'immagine eterea etichettata ISS068-E-53507 è stata catturata con una fotocamera digitale Nikon D5 dotata di una lunghezza focale di 500 millimetri. È stato modificato per migliorare il contrasto ed eliminare gli artefatti delle lenti ed è reso disponibile tramite l'ISS Crew Earth Observations Facility e l'Earth Science and Remote Sensing Unit presso il Johnson Space Center. Il Programma della Stazione Spaziale Internazionale sottolinea l’importanza che gli astronauti catturino queste preziose immagini della Terra, garantendo la loro accessibilità per l’esplorazione scientifica e l’illuminazione pubblica.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è Trou au Natron?

R: Trou au Natron è una fossa vulcanica e un lago di soda situato nel Ciad settentrionale.

D: Cosa crea l'illusione del volto spettrale in Trou au Natron?

R: L'illusione è creata dalle ombre proiettate dal bordo di una caldera, una sorta di cratere vulcanico.

D: Cosa sono i coni di cenere?

R: I coni di cenere sono ripide colline a forma di cono formate attorno alle bocche vulcaniche.

D: Cos'è la crosta bianca che circonda la “bocca” del viso?

R: La crosta bianca è composta da natron, una miscela salina di carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio e solfato di sodio.

D: Quanti anni hanno i coni di cenere di Trou au Natron?

R: Si ritiene che i coni di cenere siano geologicamente giovani e che si siano formati negli ultimi milioni o addirittura migliaia di anni.

D: Qual è il significato della spedizione del 2015?

R: La spedizione del 2015 guidata da Stefan Kröpelin ha raccolto campioni di alghe acquatiche fossilizzate che si ritiene abbiano circa 120,000 anni.