Un'immagine sorprendente rivela il fenomeno della "cipolla galattica" e della lente gravitazionale

Una nuova accattivante immagine catturata dalla Dark Energy Camera ha svelato la vista mozzafiato di una “cipolla galattica”, una galassia a guscio con più strati che si estende su una distanza sorprendente di 150,000 anni luce. Conosciuta come NGC 3923, questa imponente galassia è circa il doppio della nostra Via Lattea.

Ciò che rende questa immagine ancora più notevole è la presenza di un vicino ammasso di galassie che possiede un’immensa quantità di massa. Questo enorme ammasso richiede una forza gravitazionale così travolgente da piegare lo spazio-tempo. Di conseguenza, la luce emessa dalle galassie situate dietro l'ammasso viene trasformata come se passasse attraverso una lente d'ingrandimento. Questo fenomeno è chiamato lente gravitazionale.

La Dark Energy Camera è stata inizialmente progettata per il Dark Energy Survey, un progetto volto all'osservazione di numerose galassie. Situato presso il telescopio da 4 metri Víctor M. Blanco in Cile, questo strumento a terra è stato da allora utilizzato per varie altre osservazioni, inclusa l'imaging di galassie nane e galassie in fusione.

L'obiettivo principale di questa immagine è la magnifica galassia a conchiglia, un tipo unico di galassia ellittica in cui le stelle sono disposte in strutture a conchiglia anziché essere distribuite uniformemente. Sebbene le galassie a spirale come la Via Lattea non abbiano questa particolare disposizione, si stima che circa un decimo delle galassie ellittiche presenti questa caratteristica. Gli scienziati ritengono che questa caratteristica strutturale sia il risultato della fusione di due galassie, con la galassia più grande che assorbe la sua controparte più piccola.

La straordinarietà della galassia guscio la spiega il NOIRLab: durante il processo di fusione, il campo gravitazionale della galassia più grande stacca gradualmente le stelle dal disco della galassia più piccola. Queste stelle poi si fondono nell'alone esterno della galassia più grande, formando bande concentriche conosciute come conchiglie. Analogamente, questo può essere visualizzato come l'aggiunta di una goccia di colorante alimentare in una ciotola di pastella e l'osservazione del disegno a spirale che emerge mentre viene mescolata lentamente.

Un altro aspetto affascinante di questa immagine si trova in alto al centro, dove un enorme ammasso di galassie chiamato PLCK G287.0+32.9 distorce lo spazio-tempo, provocando lo stiramento della luce proveniente da galassie distanti. Per apprezzare appieno la complessità di questa immagine, sul sito web NOIRLab è disponibile una versione zoomabile ad alta risoluzione.

In conclusione, questa immagine maestosa offre uno sguardo sulla straordinaria bellezza e sui misteri del nostro Universo, svelando i segreti delle galassie a conchiglia e l'affascinante fenomeno della lente gravitazionale.

Fonte:

– Fonte originale: NOIRLab

– Immagine: DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA Elaborazione delle immagini: TA Rector (University of Alaska Anchorage/NSF's NOIRLab), M. Zamani (NSF's NOIRLab), R. Colombari (NSF's NOIRLab ), e D. de Martin (NOIRLab di NSF)