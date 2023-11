Gli astronomi scoprono un'esplosione cosmica da capogiro chiamata "Il diavolo della Tasmania"

By

Una scoperta astronomica rivoluzionaria ha lasciato gli scienziati sbalorditi, quando si sono imbattuti in una colossale esplosione che sfida le leggi della fisica. A questo fenomeno sbalorditivo, noto come transitorio ottico blu veloce luminoso (LFBOT), è stato dato il soprannome di "Il diavolo della Tasmania" in onore del più grande marsupiale carnivoro d'Australia.

Gli scienziati hanno rilevato per la prima volta l’esplosione, denominata AT2022tsd, attraverso i dati del telescopio l’anno scorso. Gli LFBOT sono estremamente rari e sono stati osservati solo poche volte dalla loro scoperta iniziale nel 2018. L’intensità di queste esplosioni supera quella di 100 miliardi di stelle, portando a una rivelazione che continua a lasciare perplessi i ricercatori.

L'aspetto sconcertante di “The Tasmanian Devil” sono le sue ripetute esplosioni. In genere, dopo l'esplosione iniziale, non sono previste detonazioni successive. Tuttavia, questo peculiare evento cosmico sfida ogni aspettativa e continua a esplodere. Il professor Jeff Cooke, coautore della ricerca su questo fenomeno, lo ha descritto come un evento senza precedenti.

Il team internazionale di astronomi ha utilizzato i dati di 15 telescopi situati in tutto il mondo e nello spazio per analizzare le immagini del “Diavolo della Tasmania”. Queste immagini hanno rivelato molteplici esplosioni di luce intensa dopo l’esplosione iniziale. Questa ripetizione si è verificata in un arco di 120 giorni, con 14 esplosioni registrate, suggerendo la possibilità di eventi ancora più esplosivi.

Una teoria proposta per spiegare questo straordinario fenomeno suggerisce che un buco nero stia facendo a pezzi le stelle vicine nella sua orbita, provocando queste intense esplosioni. Un’altra teoria suggerisce la presenza di un buco nero che fa a pezzi una stella nana bianca, creando enormi pennacchi di energia.

La scoperta del “Diavolo della Tasmania” non solo ha messo alla prova la nostra comprensione delle leggi della fisica, ma ha anche aperto nuove possibilità per ulteriori esplorazioni dell’universo. Le esplosioni di breve durata e la produzione estrema di energia spingono i limiti di ciò che sappiamo, ispirando gli astronomi a considerare cos’altro ha in serbo l’universo.

FAQ:

D: Cos'è un LFBOT?

R: LFBOT sta per un transitorio ottico blu veloce luminoso, ovvero una rara esplosione cosmica che emette intense esplosioni di energia.

D: Quanti LFBOT sono stati scoperti finora?

R: Dalla loro scoperta iniziale nel 2018 sono stati osservati solo pochi LFBOT.

D: Cosa causa le ripetute esplosioni del “Diavolo della Tasmania”?

R: Gli scienziati ritengono che il responsabile delle ripetute esplosioni potrebbe essere un buco nero che fa a pezzi le stelle vicine o un buco nero che fa a pezzi una stella nana bianca.

D: Perché “Il diavolo della Tasmania” è significativo?

R: Questo fenomeno mette alla prova la nostra comprensione della fisica e apre nuove possibilità per le scoperte astronomiche.