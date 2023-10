Una nuova serie di CubeSat di monitoraggio utilizza ali invece di sistemi di propulsione

I CubeSat, piccoli satelliti utilizzati per il monitoraggio remoto della Terra, stanno diventando sempre più comuni e vengono ora dotati di diversi sistemi di propulsione. Tuttavia, un nuovo set di CubeSat di monitoraggio sviluppato dall’Istituto spagnolo di tecnologia aerospaziale (INTA) chiamato Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) adotta un approccio unico: utilizzano ali invece dei tradizionali sistemi di propulsione.

I CubeSat ANSER sono progettati per monitorare bacini idrici e laghi in Iberia, la penisola europea di cui fa parte la Spagna. È interessante notare che il nome del satellite deriva dalla parola spagnola per oca selvatica, un animale noto per la sua capacità di volare in formazione.

Le ali degli ANSER CubeSat si schiereranno dopo il lancio e saranno distanziate di circa 10 km l'una dall'altra. Nonostante la loro vicinanza, i CubeSat orbiteranno ad un'altezza di 500 km da terra. Le ali utilizzano la piccola quantità di atmosfera presente a questa altitudine per generare forze di resistenza e portanza, consentendo ai CubeSat di manovrare nelle posizioni desiderate.

Una volta in orbita, gli ANSER CubeSat utilizzeranno i loro imager iperspettrali per catturare immagini ad alta risoluzione di laghi e bacini artificiali. Queste immagini consentiranno loro di monitorare i livelli dell’acqua e identificare potenziali pericoli come la proliferazione di alghe. Con il loro costo relativamente basso, i CubeSat offrono una soluzione conveniente per il monitoraggio dei corpi idrici.

Sebbene questo sistema di propulsione passiva riduca la durata della missione, gli sviluppatori degli ANSER CubeSats lo vedono come un'opportunità per lanciare versioni migliorate in futuro. Poiché le capacità hardware continuano ad avanzare e i costi di lancio diminuiscono, prevedono di lanciare nuovi CubeSat ogni 2-3 anni mentre quelli più vecchi deorbitano.

Attualmente, il lancio degli ANSER CubeSats è sospeso poiché il volo Vega VV23 è sottoposto a controlli dopo un lancio corretto. Gli aggiornamenti su una nuova data di lancio devono ancora essere annunciati. Si spera che presto i CubeSat ANSER prendano il volo e dimostrino l’efficacia delle ali come mezzo di propulsione satellitare.

