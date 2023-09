Alcune differenze genetiche essenziali danno forma ai fiori per gli impollinatori di api o colibrì

By

Uno studio condotto da Carolyn Wessinger e dal suo team presso l’Università della Carolina del Sud ha rivelato che un numero limitato di variazioni genetiche svolgono un ruolo cruciale nel determinare le caratteristiche distintive dei fiori che attraggono diversi impollinatori. I risultati, pubblicati sulla rivista PLOS Biology, fanno luce su come specifiche differenze genetiche contribuiscono all’evoluzione dei tratti dei fiori adattati alle api o ai colibrì.

Le piante che fanno affidamento su impollinatori animali hanno sviluppato serie uniche di caratteristiche dei fiori, note come “sindromi di impollinazione”, che si rivolgono specificamente ai loro impollinatori. Ad esempio, la maggior parte delle piante del genere Penstemon hanno ampi fiori blu che fungono da piattaforma di atterraggio per le api. Tuttavia, alcune specie hanno sviluppato fiori rossi a forma di tubo stretto che sono adatti per l'impollinazione dei colibrì.

Per capire come queste sindromi di impollinazione vengono mantenute geneticamente, i ricercatori hanno analizzato il DNA di 229 piante di tre specie Penstemon imparentate. Si sono concentrati su due specie adattate all'impollinazione delle api (P. neomexicanus e P. virgatus) e una specie adattata all'impollinazione dei colibrì (P. barbatus). Sorprendentemente, hanno trovato solo un piccolo numero di variazioni genetiche che distinguono P. barbatus dai suoi parenti impollinati dalle api, nonostante le significative disparità nelle caratteristiche dei fiori.

Lo studio ha rivelato che le piante della stessa regione mostravano una maggiore somiglianza genetica rispetto agli individui provenienti da luoghi distanti, indipendentemente dalla specie. Ciò suggerisce una mescolanza genetica tra fiori selvatici adattati a diversi impollinatori. Tuttavia, i ricercatori hanno identificato 21 differenze genetiche coerenti tra specie con impollinatori distinti. Queste variazioni sono state distribuite nel genoma, aumentando la possibilità che l’insieme dei tratti del fiore possa essere interrotto attraverso la ricombinazione genetica, che avviene durante la formazione dei gameti.

Tre delle variazioni genetiche si trovano vicino a regioni genomiche associate al colore del fiore, alla larghezza e al volume del nettare, tratti specifici di diverse sindromi di impollinazione. I ricercatori propongono che rari eventi di ibridazione tra specie vicine di Penstemon impollinate dalle api e impollinate dai colibrì, insieme a forti pressioni selettive per mantenere le caratteristiche dei fiori su misura per ciascun impollinatore, possano spiegare questi risultati.

Il dottor Wessinger ha osservato che mentre le specie impollinate dalle api e dai colibrì sono facilmente distinguibili sul campo grazie ai loro fiori e alle strutture vegetali distinte, solo un piccolo numero di regioni genetiche differenzia queste specie a livello genetico.

Questo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi genetici alla base dell’adattamento dei fiori ai diversi impollinatori. La comprensione di queste differenze genetiche può avere implicazioni per la conservazione e la gestione delle piante da fiore e dei loro impollinatori associati.

Fonte: "Alcuni loci genetici essenziali distinguono le specie Penstemon con fiori adattati all'impollinazione da parte di api o colibrì", PLOS Biology.