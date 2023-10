Il progetto LZ nel South Dakota avanza nella corsa globale alla materia oscura

Nel tentativo di individuare la materia oscura, il progetto LUX-ZEPLIN (LZ) nel South Dakota è emerso come il pioniere. Situato a quasi un miglio sotto la superficie presso il Sanford Underground Research Facility (SURF) a Lead, nel South Dakota, LZ è un esperimento all’avanguardia sulla materia oscura finanziato dall’Ufficio della Scienza del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE).

I recenti risultati dei primi 60 giorni di ricerca hanno posizionato LZ davanti ad altri esperimenti in tutto il mondo, compresi quelli in Canada, Corea, Cina ed Europa. Il portavoce del progetto, il dottor Chamkaur Ghag, paragona la LZ a un'auto da corsa che è stata costruita meticolosamente e che ora sta battendo il record di velocità su terra. Questo risultato segna l’ingresso in un territorio di scoperta inesplorato per il progetto.

La materia oscura, una sostanza sfuggente che si ritiene costituisca una parte significativa dell’universo, ha a lungo lasciato perplessi gli scienziati. Non interagisce con la luce, rendendo il rilevamento diretto incredibilmente impegnativo. Lo scopo dell'esperimento LZ è quello di rilevare le interazioni incredibilmente rare tra le particelle di materia oscura e la materia ordinaria utilizzando un grande serbatoio di xeno liquido circondato da rilevatori sensibili.

Il vantaggio di LZ risiede nella sua migliore sensibilità e nel bersaglio dello xeno più grande rispetto agli esperimenti precedenti. La sua posizione nel sottosuolo riduce al minimo le interferenze dei raggi cosmici, consentendo misurazioni più accurate. Il successo ottenuto finora dal progetto lo pone in prima linea nella corsa globale per svelare i misteri della materia oscura.

FAQ:

D: Cos'è la materia oscura?

R: La materia oscura è una forma ipotetica di materia che si ritiene costituisca circa l'85% della massa totale dell'universo. Non interagisce con la luce ed è stato osservato solo indirettamente attraverso i suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile.

D: Come funziona l'esperimento LZ?

R: L'esperimento LZ utilizza un grande serbatoio di xeno liquido come bersaglio per rilevare le interazioni tra le particelle di materia oscura e la materia ordinaria. Quando una particella di materia oscura si scontra con un atomo di xeno, produce un piccolo lampo di luce e rilascia elettroni, che vengono poi rilevati da strumenti sensibili che circondano il serbatoio.

D: Perché LZ si trova sottoterra?

R: LZ si trova in profondità nel sottosuolo per proteggere l'esperimento dai raggi cosmici, che possono interferire con il rilevamento delle particelle di materia oscura. La posizione sotterranea offre un ambiente più silenzioso per misurazioni più accurate.