Nuovi modi per utilizzare i residui alimentari: un approccio sostenibile

Gli scienziati europei, lavorando a fianco di aziende e cluster, hanno sviluppato un innovativo strumento di supporto alle decisioni volto a identificare e massimizzare il potenziale dei residui della produzione alimentare. Questo software innovativo non considera solo gli aspetti tecnici ma tiene conto anche di fattori economici e sostenibili, rivoluzionando il processo decisionale nel settore agroalimentare.

Ogni anno milioni di tonnellate di cibo vanno sprecate, e frutta e verdura rappresentano il 45% di questa perdita. In genere, questi residui finiscono nelle discariche o vengono riutilizzati come mangime per animali. Tuttavia, ciò che molti non riescono a capire è che questi sottoprodotti contengono preziosi composti industriali che possono essere estratti e utilizzati meglio.

Nell'ambito del progetto di ricerca europeo Model2Bio, scienziati, aziende e cluster si sono riuniti per sviluppare un prototipo di uno strumento di supporto alle decisioni. Utilizzando modelli matematici all’avanguardia, questo strumento può rispondere a tre domande cruciali: cosa può essere generato da un residuo, come può essere generato nel modo più economico e quali sono gli impatti ambientali e sociali dei percorsi di riciclaggio suggeriti?

Grazie a queste informazioni, lo strumento può fornire raccomandazioni sulle opzioni più sostenibili ed economicamente vantaggiose per recuperare materiali, sostanze chimiche o energia dai residui della produzione alimentare. Ciò apre un mondo di possibilità per le aziende agroalimentari, le aziende di gestione dei rifiuti e le bioindustrie.

Tamara Fernández Arévalo, ricercatrice presso il centro tecnologico no-profit Ceit in Spagna e coordinatrice del progetto Model2Bio, sottolinea l’importanza dello strumento: “Le aziende spesso non hanno conoscenze su come gestire i loro residui oltre a usarli come mangime per animali. Vogliamo mostrare i diversi modi in cui questi residui possono essere valorizzati, come generare energia dal biogas o creare prodotti a valore aggiunto”.

Poiché la tendenza globale si sposta verso il consumo di meno prodotti di origine animale, stanno diventando sempre più necessarie opzioni alternative per i residui agroalimentari. Ad esempio, invece di utilizzare il siero di latte come mangime per gli animali, è possibile estrarne le proteine ​​per integrare alternative non animali. Il succo rimanente di questo processo, ricco di zucchero, può essere fermentato con microrganismi. In presenza di ossigeno, questi microrganismi producono oli simili all’olio di palma. In assenza di ossigeno si generano acidi organici che possono essere utilizzati per produrre bioplastiche.

Lo strumento di supporto alle decisioni svolge un ruolo cruciale nel determinare il processo più sostenibile dal punto di vista economico e rispettoso dell’ambiente da perseguire. In tal modo, consente la generazione di prodotti la cui produzione e logistica sono in linea con il loro valore di mercato, limitando al contempo la loro impronta ecologica.

In un mondo in cui la sostenibilità è fondamentale, lo sviluppo di questo strumento di supporto alle decisioni segna un significativo passo avanti nella riduzione degli sprechi alimentari e nella creazione di un’economia più circolare.

FAQ

Qual è lo scopo dello strumento di supporto alle decisioni sviluppato dagli scienziati europei?

Lo strumento di supporto alle decisioni mira a identificare e massimizzare il potenziale dei residui della produzione alimentare considerando fattori tecnici, economici e sostenibili. Fornisce raccomandazioni su come recuperare materiali, sostanze chimiche o energia da questi residui nel modo più economico e rispettoso dell'ambiente.

Perché è importante trovare modi innovativi per utilizzare i residui alimentari?

Trovare modi innovativi per utilizzare i residui alimentari è fondamentale perché riduce gli sprechi e massimizza il valore di questi sottoprodotti. Invece di essere scartati o utilizzati come mangime per animali, questi residui possono essere trasformati in preziosi composti industriali, contribuendo a un’economia più sostenibile e circolare.

Quali sono alcuni esempi di usi alternativi dei residui agroalimentari?

Un esempio di utilizzo alternativo dei residui agroalimentari è l’estrazione delle proteine ​​dal siero di latte per integrare alternative non animali. Il succo rimanente di questo processo può essere fermentato con microrganismi, producendo oli simili all'olio di palma in presenza di ossigeno. In assenza di ossigeno si generano acidi organici che possono essere utilizzati, tra le altre cose, per produrre bioplastiche.

In che modo lo strumento di supporto alle decisioni apporta vantaggi alle aziende del settore agroalimentare?

Lo strumento di supporto alle decisioni fornisce alle aziende agroalimentari informazioni preziose su come gestire i propri residui in modo più efficace. Presenta modi alternativi per valorizzare questi residui, come generare energia dal biogas o produrre prodotti a valore aggiunto. Adottando queste pratiche sostenibili, le aziende possono ridurre gli sprechi, migliorare la propria impronta ecologica e potenzialmente scoprire nuovi flussi di entrate.