Antico villaggio siriano spazzato via dall'impatto cosmico, dice uno studio

Uno studio pubblicato di recente rivela che un villaggio estinto nel nord della Siria fu probabilmente distrutto da una grande cometa che colpì la Terra circa 12,800 anni fa. L'impatto della cometa causò un cambiamento significativo nello stile di vita del villaggio, passando dalla caccia all'agricoltura e infine portando al controllo degli animali selvatici.

I ricercatori affermano che questa scoperta è il primo esempio di un insediamento umano catastroficamente colpito da un evento di impatto cosmico. L’analisi è stata condotta sui resti scavati nel villaggio preistorico di Abu Hureyra, che ora è sommerso sotto il lago Assad, nel nord della Siria.

Lo studio suggerisce anche che ci sia stato un drastico cambiamento nel clima locale al momento della collisione della cometa con la Terra. La cometa, conosciuta come Centauro, era un corpo ghiacciato largo 62 miglia che si disintegrò entrando nell'atmosfera del pianeta. Questi oggetti sono caratterizzati dal loro aspetto simile ad asteroidi ma lasciano anche una coda di gas e polvere come le comete.

Un'esplosione aerea si è verificata quando uno dei frammenti della cometa, che era estremamente caldo, è esploso in alto nell'atmosfera terrestre. Le onde d'urto risultanti spazzarono via il villaggio e ricoprirono la regione di polvere, provocando un inverno fresco e secco. Questo evento è indicato come l’ipotesi dell’impatto del Younger Dryas.

Prima dell’impatto della cometa, i coloni consumavano principalmente frutti selvatici, bacche e legumi. Tuttavia, i resti post-evento indicano un cambiamento significativo nella loro dieta, con uno spostamento verso cereali e lenticchie. Questo cambiamento può essere attribuito ai primi tentativi di agricoltura.

In particolare, lo studio ha riscontrato anche un aumento delle colture resistenti alla siccità, indicando una transizione verso un clima più secco. Gli abitanti del villaggio iniziarono a coltivare orzo, grano e legumi, il che è supportato da prove fisiche.

Questi risultati sono in linea con l’ipotesi proposta nel 2007 secondo cui diverse esplosioni simili di comete si sono verificate in tutti i continenti. Oltre 50 località conosciute nei cinque continenti sono state colpite dai frammenti della cometa che hanno colpito il villaggio siriano.

Nonostante l'assenza di crateri visibili al suolo dovuti all'esplosione in aria, il gruppo di ricerca sottolinea che non è necessario un cratere per verificare un impatto. Molti impatti accettati non lasciano crateri visibili.

In conclusione, lo studio fa luce su un antico villaggio siriano che fu devastato dall’impatto di una cometa circa 12,800 anni fa. Questa catastrofe provocò un cambiamento significativo nello stile di vita del villaggio, portando all'adozione dell'agricoltura e alla coltivazione di varie colture. I risultati forniscono anche ulteriori prove dell’esistenza di molteplici esplosioni di comete avvenute a livello globale durante questo periodo.

