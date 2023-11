Una nuova analisi rivela un ulteriore carico misterioso sull'oggetto che si è scontrato con la Luna

Un recente studio condotto dagli astronomi Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray e il loro team ha gettato nuova luce sul misterioso oggetto che si è scontrato con la Luna il 4 marzo 2022. Contrariamente alle teorie iniziali, l'oggetto non era un singolo detrito rompendosi all'impatto. Invece, probabilmente trasportava un carico utile aggiuntivo non divulgato.

Il viaggio di questo oggetto è iniziato per la prima volta nel marzo 2015 quando è stato scoperto dal Catalina Sky Survey. Inizialmente pensato per essere un asteroide vicino alla Terra, ulteriori osservazioni rivelarono che si trattava di spazzatura spaziale. Successivamente è stato stabilito che l'oggetto aveva avuto un sorvolo lunare nel febbraio 2015, portando gli astronomi a sospettare che potesse trattarsi del corpo del razzo Falcon 9 lanciato dalla NASA per la missione Deep Space Climate Observatory.

Tuttavia, man mano che venivano raccolti più dati attraverso i sorvoli della Terra, divenne evidente che la traiettoria e la sequenza temporale dell'oggetto erano allineate con la missione cinese Chang'e 5-T1 sulla Luna nell'ottobre 2014. Con una svolta sorprendente, il Ministero degli Affari Esteri cinese negò che l'oggetto proveniva dalla loro missione. Tuttavia, il recente articolo di Campbell et al. conferma che l'oggetto era effettivamente il corpo del razzo Long March 3C della missione Chang'e 5-T1.

La collisione sulla Luna ha provocato uno strano doppio cratere, sfidando le aspettative per uno stadio di razzo esaurito. Ciò ha portato gli esperti a concludere che il corpo del razzo doveva avere un carico utile aggiuntivo. Mark Robinson, ricercatore principale della Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, ha evidenziato la natura unica del doppio cratere e lo ha confrontato con gli impatti a cratere singolo di altri corpi di razzi.

Mentre i funzionari cinesi hanno negato qualsiasi coinvolgimento, lo Space Command del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha affermato che il razzo in questione non era deorbitato come affermato. La mancanza di trasparenza riguardo ai detriti spaziali e al loro carico utile evidenzia la necessità di migliorare le procedure di tracciamento da parte delle agenzie spaziali e dei fornitori di servizi di lancio. Tali misure eviterebbero confusione e potenziali pericoli riguardanti oggetti non identificati nello spazio. Una maggiore divulgazione del numero e della natura dei carichi utili a bordo potrebbe risolvere questi problemi e garantire in futuro esplorazioni e viaggi spaziali più sicuri.

FAQ

D: Qual è stato l'oggetto che si è scontrato con la Luna?



R: Gli astronomi hanno stabilito che l'oggetto era il corpo del razzo Lunga Marcia 3C della missione cinese Chang'e 5-T1 sulla Luna.

D: L'oggetto trasportava un carico utile aggiuntivo?



R: Sì, il recente studio suggerisce che l'oggetto trasportava un carico utile aggiuntivo non dichiarato, il che spiega la peculiare formazione del doppio cratere al momento dell'impatto.

D: Perché c'era confusione riguardo all'identità dell'oggetto?



R: Il Ministero degli Affari Esteri cinese inizialmente ha negato che l'oggetto provenisse dalla loro missione, creando incertezza e speculazioni. Tuttavia, analisi e dati successivi ne hanno confermato l’origine.

D: Quali sono le implicazioni di questo evento?



R: Questo incidente sottolinea l'importanza di sviluppare migliori procedure di tracciamento per le agenzie spaziali e le società di lancio per evitare confusione e garantire la sicurezza dell'esplorazione spaziale. Evidenzia inoltre la necessità di una maggiore trasparenza nella divulgazione del numero e della natura dei carichi utili a bordo.