Gli astronomi catturano una foto straordinaria della nebulosa rosso rosato

Gli astronomi dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO) hanno recentemente svelato una nuova fotografia mozzafiato di una nebulosa rosso rosato conosciuta come IC1284. Questa nebulosa a emissione, situata al centro dell'immagine, emana una vibrante tonalità rossa dovuta a una combinazione di formazione stellare attiva e fusione di idrogeno all'interno della regione. La sua luminosità è il risultato del gas ionizzato che emette luce propria.

Il telescopio VLT Survey dell'Osservatorio Europeo Australe ha catturato questa straordinaria immagine come parte di uno sforzo continuo per comprendere il ciclo di vita delle stelle. Studiando nebulose come IC1284, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni su come le stelle nascono, vivono e infine muoiono.

Le nebulose sono vasti accumuli di polvere e gas che fungono da elementi costitutivi per nuove stelle. Svolgono un ruolo cruciale nella nascita e nell'evoluzione delle galassie. Nell'immagine di IC1284 si possono anche individuare due nebulose a riflessione blu, NGC6589 e NGC6590, situate nell'angolo in basso a destra. A differenza delle nebulose a emissione, le nebulose a riflessione sono costituite da nubi di polvere interstellare che riflettono la luce emessa dalle stelle vicine, risultando in una distinta tonalità blu.

Questa foto è stata catturata utilizzando la fotocamera a ampio campo dell'Osservatorio Europeo Australe, OmegaCAM, montata sul telescopio VLT Survey situato presso l'Osservatorio del Paranal in Cile. L'immagine fa parte del VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), un'ampia indagine che mira a studiare nebulose e stelle utilizzando la luce visibile.

L'indagine pubblica dell'ESO fornisce agli astronomi dati preziosi per comprendere meglio i cicli di vita delle stelle e la formazione delle nebulose. Osservando questi oggetti celesti nella luce visibile, gli scienziati possono scoprire nuove informazioni sui processi che modellano il nostro universo.

