Un approccio promettente per mitigare gli elettroni in fuga nei dispositivi di fusione

I ricercatori guidati da Chang Liu del Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che potrebbe accelerare l’arrivo dell’energia di fusione controllata sulla Terra. Hanno scoperto un approccio promettente per mitigare i dannosi elettroni in fuga creati dalle interruzioni nei dispositivi di fusione tokamak. La chiave di questo approccio è sfruttare un tipo unico di onda di plasma nota come onde di Alfvén.

È noto tradizionalmente che le onde di Alfvén allentano il confinamento delle particelle ad alta energia nei reattori tokamak, riducendo l’efficienza di questi dispositivi. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che l’allentamento causato dalle onde di Alfvén può effettivamente diffondere o disperdere gli elettroni ad alta energia prima che possano trasformarsi in valanghe che danneggiano i componenti del tokamak. Questo processo circolare coinvolge gli elettroni in fuga che creano instabilità che danno origine alle onde di Alfvén, che a loro volta impediscono la formazione di valanghe.

I ricercatori hanno derivato una teoria che spiega la natura circolare di queste interazioni, e i loro risultati si allineavano bene con gli esperimenti condotti sul DIII-D National Fusion Facility. Hanno anche testato la loro teoria sul supercomputer Summit presso l'Oak Ridge National Laboratory e hanno ottenuto risultati positivi.

Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per il progresso dell’energia da fusione, in particolare nello sviluppo delle centrali elettriche a fusione. Mitigando il rischio di interruzioni e di elettroni in fuga, è possibile migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti tokamak. I ricercatori stanno ora pianificando campagne sperimentali per sviluppare ulteriormente i loro risultati.

Nel complesso, questa scoperta rivoluzionaria fornisce una spiegazione completa del ruolo delle onde di Alfvén nel mitigare gli elettroni in fuga e stabilisce un collegamento tra queste onde e la generazione di elettroni in fuga nei dispositivi tokamak.

Fonte: Laboratorio di fisica del plasma di Princeton (DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.085102)