Le vacanze del capo della polizia dei trasporti prendono una svolta devastante a causa di un raro disturbo

Dave Jones, l'ufficiale capo della polizia di Vancouver, è andato in vacanza con la famiglia nell'interno meridionale della British Columbia, trasformandosi rapidamente in un'esperienza che gli ha cambiato la vita. Mentre era in vacanza, Jones si svegliò con intorpidimento alle mani e ai piedi, che presto peggiorò fino a includere un cambiamento nella voce, difficoltà a deglutire, perdita di equilibrio e visione doppia.

Inizialmente pensando che fosse dovuto al fatto di dormire in una posizione strana, Jones ha cercato aiuto medico all'Oliver Hospital. Tuttavia, divenne chiaro che per una diagnosi erano necessarie apparecchiature neurologiche avanzate. Mentre era a Hope, Jones è caduto fuori dalla sua macchina e uno sconosciuto lo ha aiutato a rientrare nel veicolo. Sua moglie lo portò immediatamente al Royal Columbian Hospital, dove alla fine gli fu diagnosticata la sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara.

La sindrome di Guillain-Barré è una malattia neurologica in rapida progressione in cui il sistema immunitario attacca i nervi, portando a debolezza muscolare e paralisi. La causa esatta non è completamente compresa, ma spesso segue un’infezione virale o batterica. Jones aveva avuto un'intossicazione alimentare circa 10 giorni prima della comparsa dei sintomi.

Mentre era in ospedale, Jones ha dovuto essere nutrito attraverso un tubo perché non era in grado di deglutire. Sebbene la sua mente fosse rimasta intatta, non era in grado di parlare e talvolta faceva fatica a respirare. Dopo aver escluso altre possibili cause, Jones ha ricevuto un trattamento per la sindrome di Guillain-Barré. La sua prognosi di recupero è positiva, ma ci vorrà del tempo perché riacquisti tutte le forze.

Jones avrebbe dovuto ritirarsi dalla sua posizione di capo della polizia di transito di Metro Vancouver il 30 settembre. Ha sottolineato l'importanza di avere un sistema di supporto ed ha espresso gratitudine per l'assistenza e le cure fornite dalla sua famiglia, in particolare da sua moglie. Jones ora ha un ritrovato apprezzamento per i piccoli momenti della vita e ha intenzione di godersi momenti speciali con i suoi cari quando sarà in pensione.

Fonte:

– Global News, una divisione di Corus Entertainment Inc.