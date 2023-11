Gli scienziati sviluppano un'impalcatura nervosa biodegradabile per rigenerare i nervi periferici

I neuroscienziati hanno compiuto progressi significativi nel campo della rigenerazione dei nervi con lo sviluppo di un’impalcatura nervosa completamente biodegradabile. Questa ricerca innovativa, pubblicata su Advanced Healthcare Materials, offre nuove possibilità per il trattamento delle lesioni dei nervi periferici a lunga distanza.

Il sistema nervoso periferico svolge un ruolo cruciale nel collegare il cervello e il midollo spinale con il resto del corpo. Quando i nervi periferici sono danneggiati, ciò può comportare la perdita delle funzioni motorie e sensoriali. Le terapie tradizionali per le lesioni nervose, come la neurorrafia chirurgica, non sono efficaci per le lesioni a lunga distanza in cui viene persa una porzione significativa del nervo. Ciò ha portato alla necessità di approcci alternativi.

In questo studio, gli scienziati dell’Università Tsinghua di Pechino, in Cina, hanno sviluppato un’impalcatura nervosa realizzata con materiali biodegradabili. L'impalcatura è progettata per fornire guida strutturale e segnali elettrici per promuovere la rigenerazione dei nervi. Un elemento chiave dell’impalcatura è l’uso di membrane di silicio di tipo N, che aiutano a condurre l’elettricità e migliorano la crescita delle cellule di Schwann, cruciali per la ricrescita dei nervi.

I ricercatori hanno condotto esperimenti utilizzando cellule nervose periferiche di topo in coltura per dimostrare l'efficacia dell'impalcatura. Hanno scoperto che l’impalcatura con il materiale conduttivo in silicio ha migliorato significativamente la rigenerazione dei nervi, promuovendo la crescita delle cellule di Schwann e migliorando il funzionamento neuronale.

Inoltre, la natura completamente biodegradabile dell'impalcatura elimina la necessità di procedure di recupero. L'impalcatura si degrada nel tempo all'interno del corpo, consentendo ai nervi rigenerati di assumere la loro normale funzione. Nel modello murino, lo scaffold ha mostrato un’infiammazione minima e ha ottenuto risultati paragonabili agli autoinnesti in termini di rigenerazione dei nervi e recupero della funzione muscolare.

Questa ricerca innovativa offre nuove prospettive sul trattamento delle lesioni dei nervi periferici. Lo sviluppo di impalcature nervose biodegradabili fornisce un’alternativa promettente alle terapie attuali, con potenziali applicazioni nella medicina rigenerativa. Gli studi futuri si concentreranno sull'ottimizzazione della progettazione dell'impalcatura e sulla valutazione ulteriore dei suoi effetti a lungo termine in modelli animali più grandi e infine nei pazienti umani.

FAQ

Cos’è una lesione dei nervi periferici?

Una lesione dei nervi periferici si riferisce a un danno ai nervi esterni al cervello e al midollo spinale. Queste lesioni possono derivare da traumi, compressioni o malattie e possono portare alla perdita delle funzioni motorie e sensoriali.

Perché le lesioni dei nervi periferici a lungo gap sono difficili da trattare?

Le lesioni dei nervi periferici a lungo gap rappresentano una sfida per una rigenerazione efficace perché il metodo chirurgico tradizionale della neurorrafia non può essere eseguito quando una porzione significativa del nervo viene persa.

Cos'è un'impalcatura nervosa biodegradabile?

Un'impalcatura nervosa biodegradabile è una struttura realizzata con materiali biocompatibili che supporta la rigenerazione e la crescita dei nervi. Fornisce un sistema di supporto temporaneo a cui le cellule possono aderire e crescere, guidando i nervi danneggiati e facilitandone la ricrescita.

In che modo l'impalcatura nervosa promuove la rigenerazione dei nervi?

L'impalcatura nervosa fornisce una guida strutturale e segnali elettrici per promuovere la rigenerazione nervosa. Contiene membrane di silicio di tipo N che aiutano a condurre l'elettricità e migliorano la crescita delle cellule di Schwann, cruciali per la ricrescita dei nervi.

Quali sono i vantaggi di uno scaffold nervoso completamente biodegradabile?

Un'impalcatura nervosa completamente biodegradabile elimina la necessità di successive procedure di recupero. Si degrada nel tempo all'interno del corpo, consentendo ai nervi rigenerati di riprendere la loro normale funzione senza la necessità di ulteriori interventi.