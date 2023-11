I ricercatori sviluppano una tecnica innovativa per il trasferimento robotico di oggetti senza danni

TSUKUBA, Giappone – 14 novembre 2023 – Un team di ricercatori della Kyungpook National University e della Dong-A University in Corea del Sud ha ideato una tecnica innovativa ispirata ai gechi per consentire ai dispositivi robotici di trasferire e rilasciare oggetti delicati senza causare alcun danno. Pubblicato sulla stimata rivista Science and Technology of Advanced Materials, il lavoro dei ricercatori ha vaste potenziali applicazioni nel campo della robotica.

I gechi possiedono l'incredibile capacità di aggrapparsi alle pareti e camminare sui soffitti grazie ai minuscoli peli sui loro piedi chiamati microsete. Questi peli, lunghi circa 100 micrometri e 5 micrometri di diametro, si dividono in rami che terminano in cuscinetti triangolari piatti noti come spatole. Queste spatole interagiscono con la superficie, producendo deboli forze di attrazione chiamate forze di van der Waals, che mantengono effettivamente il geco in posizione.

Prendendo ispirazione da questo meccanismo adesivo, i ricercatori hanno precedentemente sviluppato un adesivo secco che ricorda strutture a forma di fungo per applicazioni robotiche. Tuttavia, staccare l'adesivo da materiali delicati come il vetro senza causare danni è stata una sfida persistente. Per risolvere questo problema, il team ha introdotto un dispositivo alimentato a vuoto realizzato in morbida gomma siliconica, combinato con un nuovo metodo di distacco che prevede un movimento di torsione e sollevamento. Questo approccio innovativo rimuove con successo l'adesivo secco dalla superficie del vetro, riducendo al minimo il rischio di danni.

Implementando questa tecnica, i ricercatori hanno ottenuto una riduzione di dieci volte della forza richiesta per staccare l'adesivo, rendendo possibile la manipolazione di materiali fragili senza comprometterne l'integrità. Hanno condotto test utilizzando un braccio robotico dotato del loro sistema di trasferimento, dimostrando la sua capacità di raccogliere un delicato disco di vetro da una superficie inclinata, spostarlo in una posizione diversa e appoggiarlo delicatamente senza alcun danno.

Il team prevede un notevole interesse da parte di vari settori, in particolare quelli che cercano il fissaggio temporaneo e il movimento dei componenti nella robotica. Sung Ho Lee, uno degli autori dello studio, ha sottolineato il loro impegno nel colmare il divario tra ricerca e industria applicando questa tecnologia ad applicazioni industriali reali e sviluppando modelli più avanzati.

FAQ

D: Come funziona il meccanismo adesivo dei gechi?

R: I gechi hanno minuscoli peli sui piedi chiamati microsete, che si dividono in rami che terminano con cuscinetti triangolari piatti chiamati spatole. Queste spatole generano deboli forze di attrazione note come forze di van der Waals, consentendo ai gechi di aderire alle superfici.

D: Qual è la sfida con gli adesivi secchi esistenti nella robotica?

R: I precedenti adesivi secchi utilizzati nella robotica possono danneggiare i materiali delicati quando vengono staccati, rendendoli inadatti alla manipolazione di oggetti fragili come il vetro.

D: Come hanno affrontato i ricercatori il problema del distacco?

R: Il team ha sviluppato un dispositivo alimentato a vuoto realizzato in morbida gomma siliconica e ha introdotto un movimento di torsione e sollevamento per staccare l'adesivo dalla superficie senza causare danni.

D: Qual è il potenziale impatto di questa ricerca?

R: La tecnica innovativa ha implicazioni significative per le industrie interessate al fissaggio temporaneo e al movimento dei componenti nelle applicazioni robotiche, offrendo una soluzione senza danni per la movimentazione di materiali delicati.