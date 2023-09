OSIRIS-REx: missione della NASA sull'asteroide Bennu

Con un'impresa storica, la navicella spaziale OSIRIS-REx è partita l'8 settembre 2016, con l'ambizioso obiettivo di diventare la prima missione della NASA a recuperare un campione da un asteroide vicino alla Terra e riportarlo sulla Terra. L'asteroide preso di mira per questa missione si chiama Bennu e il viaggio di OSIRIS-REx ha affascinato la comunità scientifica e gli appassionati di spazio di tutto il mondo.

OSIRIS-REx è l'acronimo di Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. Questa navicella spaziale compatta è dotata di strumenti sofisticati per studiare la superficie di Bennu e raccogliere preziosi campioni di regolite, il materiale sciolto che ricopre gli asteroidi.

Ciò che rende questa missione particolarmente emozionante è il potenziale di scoperte rivoluzionarie. Asteroidi come Bennu sono considerati resti del sistema solare primordiale e potrebbero fornire preziose informazioni sulle origini della vita sulla Terra e sulla formazione del nostro sistema solare. Studiando i campioni di Bennu, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più chiara dei composti organici e dell'acqua presenti sull'asteroide, che potrebbe far luce sulla possibilità di vita extraterrestre.

Per raccogliere il campione desiderato, OSIRIS-REx utilizza un braccio robotico chiamato meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-And-Go (TAGSAM). Questo braccio entrerà in contatto con la superficie di Bennu e rilascerà un'esplosione di gas azoto, provocando l'agitazione delle particelle di regolite e la cattura in un contenitore per campioni.

Una volta messo al sicuro il campione, OSIRIS-REx intraprenderà il viaggio di ritorno sulla Terra. Si prevede che il veicolo spaziale ritornerà nel settembre 2023, trasportando il prezioso carico per ulteriori analisi e studi. Scienziati e ricercatori attenderanno con impazienza l’arrivo del campione, sperando che contenga le risposte ad alcune delle domande più profonde sul nostro universo.

