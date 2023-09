La sonda OSIRIS-REx ritorna sulla Terra con un campione proveniente dall'asteroide Bennu

La sonda OSIRIS-REx della NASA è pronta a completare la sua missione mentre sorvola la Terra e lascia cadere il suo prezioso campione dall'asteroide vicino alla Terra Bennu. È previsto che la capsula campione attraversi l'atmosfera terrestre e atterri nel deserto dello Utah questo fine settimana, con la NASA che fornirà una copertura in diretta dell'evento. Mentre il campione viene portato in tutta sicurezza in una stanza bianca per ulteriori analisi, OSIRIS-REx continuerà il suo viaggio alla scoperta dell'asteroide Apophis.

La missione di OSIRIS-REx è stata piena di sfide inaspettate e momenti da record. Quando la navicella spaziale si è avvicinata a Bennu per raccogliere un campione, ha scoperto che la superficie dell'asteroide è come un pozzo di palline di plastica. Questa rivelazione avrebbe potuto rappresentare una minaccia per la navicella spaziale, ma si è rapidamente allontanata per mettersi in salvo. Ora, gli scienziati attendono con impazienza l’analisi delle rocce e del suolo di Bennu, che potrebbe fornire preziose informazioni sull’inizio del nostro sistema solare e sulla composizione degli asteroidi vicini alla Terra.

Oltre al ritorno della sonda OSIRIS-REx, altre affascinanti scoperte scientifiche hanno fatto notizia. Sono stati annunciati i vincitori dei premi Ig Nobel 2023, che celebrano le sfide della ricerca che vanno dalla rianimazione di ragni morti alla determinazione del numero di peli del naso in ciascuna narice di una persona. Questi premi, pur non essendo affiliati ai Premi Nobel, mirano a onorare la fantasia e suscitare interesse per la scienza, la medicina e la tecnologia.

Gli scavi in ​​un villaggio austriaco hanno rivelato una scarpa di cuoio incredibilmente ben conservata del II secolo a.C. I lacci delle scarpe, ancora intatti dopo oltre 2,000 anni, dimostrano la capacità di conservazione del salgemma, che veniva estratto nel villaggio durante l'età del ferro. Questo scavo fa parte di uno sforzo più ampio per conoscere la vita dei minatori dell'età del ferro e ha portato alla luce frammenti di inestimabile valore di altri oggetti.

Infine, gli scienziati sono riusciti a isolare materiale genetico da un esemplare museale della tigre della Tasmania, nota anche come tilacino. L'ultima tigre della Tasmania vivente morì nel 1936, ma con il materiale genetico i ricercatori possono ora ottenere una comprensione più completa dei geni della specie. Questa conoscenza potrebbe potenzialmente contribuire agli sforzi per resuscitare la tigre della Tasmania e riportarla indietro dall’estinzione.

Questi notevoli progressi e scoperte nel mondo della scienza e dell’esplorazione continuano ad ampliare i confini della conoscenza umana e ad accendere la nostra curiosità per il mondo che ci circonda.

