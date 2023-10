Il NIST sviluppa una fotocamera superconduttiva all'avanguardia con una risoluzione senza precedenti

I ricercatori del National Institute of Standards and Technology (NIST) hanno fatto un passo avanti significativo nella tecnologia dell’immagine creando una fotocamera superconduttrice con sorprendenti 400,000 pixel. Questo straordinario dispositivo, che vanta 400 volte più pixel di qualsiasi altra fotocamera del suo genere, ha il potenziale per rivoluzionare la ricerca scientifica e l'imaging biomedico.

Utilizzando la tecnologia superconduttrice, queste telecamere possono catturare segnali luminosi estremamente deboli emessi da oggetti celesti distanti o analizzare regioni specifiche del cervello umano. Con un numero di pixel più elevato, gli scienziati prevedono un'ampia gamma di nuove applicazioni in vari campi scientifici.

La telecamera sviluppata dal NIST è costituita da una griglia di cavi elettrici ultrasottili raffreddati a temperature vicine allo zero assoluto. Questa bassa temperatura consente un flusso continuo di corrente senza alcuna resistenza finché un fotone non colpisce uno dei fili. In quel punto preciso la superconduttività viene interrotta, consentendo il rilevamento del fotone incidente. Combinando le posizioni e le intensità di più fotoni, si forma un'immagine dettagliata.

Le prime iterazioni delle fotocamere superconduttrici erano limitate a poche migliaia di pixel, rendendole poco pratiche per molte applicazioni. L'ostacolo principale nell'aumento del numero di pixel è stata la sfida di collegare ciascun pixel alla linea di lettura della fotocamera, poiché i componenti superconduttori richiedono temperature operative ultrabasse.

Per superare questo ostacolo, il gruppo di ricerca del NIST, insieme ai collaboratori del Jet Propulsion Laboratory della NASA e dell’Università del Colorado Boulder, ha ideato una soluzione intelligente. Hanno integrato i segnali provenienti da più pixel su alcuni cavi di lettura della temperatura ambiente. Facendo funzionare i sensori con una corrente appena al di sotto della soglia massima, la superconduttività viene interrotta quando un fotone colpisce un pixel. Il segnale elettrico risultante viene rilevato immediatamente, consentendo una rapida acquisizione dell'immagine.

Il design della nuova fotocamera utilizza schiere intersecanti di nanofili superconduttori, simili a un gioco di tris. Ogni pixel rappresenta una regione distinta all'intersezione di nanofili verticali e orizzontali. Misurando simultaneamente i segnali provenienti da un'intera riga o colonna di pixel, i ricercatori hanno ridotto significativamente il numero di cavi di lettura necessari.

Questa svolta ha consentito al team di aumentare rapidamente il numero di pixel da 20,000 a ben 400,000 nel giro di poche settimane. Estendere la tecnologia a fotocamere con decine o addirittura centinaia di milioni di pixel sembra del tutto fattibile.

Nel prossimo anno, i ricercatori si concentreranno sul miglioramento della sensibilità della fotocamera per catturare quasi tutti i fotoni in arrivo. Questo progresso consentirà alla fotocamera di eccellere in compiti in condizioni di scarsa illuminazione, come l’imaging di galassie deboli o pianeti distanti, contribuendo al calcolo quantistico basato sui fotoni e aiutando la ricerca biomedica sfruttando la luce del vicino infrarosso per visualizzare i tessuti umani.

Grazie al lavoro pionieristico del team del NIST, il futuro delle fotocamere superconduttrici ad alta risoluzione sembra eccezionalmente promettente.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è una fotocamera superconduttrice?

Una fotocamera superconduttiva è un dispositivo di imaging avanzato che utilizza la tecnologia superconduttiva per rilevare segnali luminosi estremamente deboli. Funziona raffreddando fili elettrici ultrasottili fino quasi allo zero assoluto, consentendo un flusso ininterrotto di corrente finché un fotone non colpisce uno dei fili, interrompendo la superconduttività e consentendo il rilevamento dei fotoni.

Quali sono i vantaggi di un numero di pixel più elevato in una fotocamera superconduttrice?

Aumentare il numero di pixel in una fotocamera superconduttrice offre numerosi vantaggi. Consente immagini ad alta risoluzione, facilitando l'acquisizione di immagini più dettagliate e precise. Inoltre, un numero di pixel più elevato espande le capacità della fotocamera per la ricerca scientifica, come l'esame di oggetti celesti distanti o lo studio di regioni specifiche del cervello umano.

In che modo il gruppo di ricerca del NIST ha superato la sfida di collegare ciascun pixel alla linea di lettura della fotocamera?

I ricercatori del NIST hanno sviluppato un nuovo approccio per affrontare la sfida di collegare ciascun pixel alla linea di lettura. Hanno integrato i segnali provenienti da più pixel su pochi fili di lettura della temperatura ambiente, riducendo il numero di connessioni richieste. Facendo funzionare i sensori leggermente al di sotto della loro soglia di corrente massima, è possibile rilevare l'interruzione causata da un fotone che colpisce un pixel, consentendo un'acquisizione efficiente delle immagini.

Quali sono le potenziali applicazioni di questa fotocamera superconduttrice?

La fotocamera superconduttrice ad alta risoluzione sviluppata dal NIST ha numerose potenziali applicazioni. Potrebbe essere utilizzato per catturare immagini di galassie o pianeti fioci al di fuori del sistema solare in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, ha il potenziale per contribuire all’informatica quantistica basata sui fotoni e assistere nella ricerca biomedica visualizzando i tessuti umani utilizzando la luce del vicino infrarosso.