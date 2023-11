Una nuova scoperta: le aurore infrarosse su Urano

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardante le aurore su Urano, il settimo pianeta del nostro sistema solare. Sebbene sia noto da tempo che Urano sperimenta le aurore, questi spettacoli di luce naturale venivano precedentemente osservati solo attraverso la luce ultravioletta ad alta energia, invisibile a occhio nudo. Tuttavia, un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy rivela la prima rilevazione in assoluto di aurore infrarosse su Urano.

Guidati da ricercatori dell'Università di Leicester nel Regno Unito, gli scienziati hanno utilizzato il telescopio Keck II alle Hawaii per catturare queste sfuggenti aurore infrarosse. Analizzando specifiche lunghezze d'onda della luce emessa da Urano, sono stati in grado di osservare le righe di emissione associate a queste aurore e studiarle utilizzando uno spettrografo. Questa svolta è stata resa possibile dall’alta risoluzione fornita dallo strumento NIRSPEC sul telescopio Keck II.

Tradizionalmente, gli astronomi si affidano alla presenza di particelle cariche chiamate H3+ per rilevare le aurore su altri pianeti. La temperatura di queste particelle influisce sulla loro luminosità, che a sua volta fornisce informazioni sulla densità atmosferica. Nel caso di Urano, un aumento della densità atmosferica senza variazioni significative della temperatura indica la presenza di aurore infrarosse. Ciò è dovuto all'atmosfera prevalentemente di idrogeno ed elio del pianeta, che fa sì che le aurore emettano luce nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso.

Questa scoperta non solo fornisce preziose informazioni sulle aurore su Urano, ma solleva anche interrogativi sulla temperatura dei pianeti giganti in generale. Si è scoperto che tutti i pianeti giganti gassosi, compreso Urano, sono più caldi di quanto previsto dai modelli teorici. Una teoria suggerisce che le aurore energetiche svolgano un ruolo nel generare e ridistribuire il calore su questi pianeti.

Inoltre, questa ricerca ha implicazioni per lo studio di altri giganti del ghiaccio, incluso Nettuno. Le somiglianze tra Urano e Nettuno, come i loro campi magnetici non allineati e sfalsati, indicano che la rilevazione di aurore infrarosse su Urano potrebbe portare alla scoperta di fenomeni simili su Nettuno. Le passate osservazioni di Nettuno potrebbero aver mancato le aurore durante i periodi di emissione debole, e questa nuova comprensione potrebbe migliorare le osservazioni future.

Inoltre, la nuova conoscenza sulle aurore su Urano potrebbe aiutare nella valutazione di esopianeti potenzialmente abitabili, in particolare mondi di dimensioni inferiori a Nettuno. Molti esopianeti scoperti finora hanno caratteristiche fisiche simili a Urano e Nettuno, che li rendono candidati idonei per ulteriori studi. Studiando le aurore di Urano, gli scienziati possono ottenere informazioni sulle atmosfere e sui campi magnetici di questi esopianeti e approfondire la nostra comprensione della loro potenziale abitabilità.

Inoltre, questa ricerca potrebbe contribuire alla nostra comprensione dell’inversione geomagnetica sulla Terra. Il disallineamento unico degli assi rotazionali e magnetici di Urano provoca il verificarsi quotidiano di questo fenomeno sul pianeta. Lo studio degli effetti di queste regolari inversioni geomagnetiche su Urano potrebbe fornire preziose informazioni sui potenziali impatti delle inversioni dei poli magnetici della Terra su vari sistemi che fanno affidamento sul campo magnetico del nostro pianeta.

In definitiva, questa scoperta rivoluzionaria delle aurore infrarosse su Urano apre nuove entusiasmanti possibilità per ulteriori ricerche ed espande la nostra comprensione delle complesse dinamiche all’interno del nostro sistema solare e oltre.

FAQ

D: Cosa sono le aurore?



R: Le aurore, conosciute anche come luci del nord o del sud, sono spettacoli di luce naturale che si verificano quando le particelle cariche del sole si scontrano con le particelle nell'atmosfera terrestre, facendole emettere luce.

D: Come sono state rilevate le aurore infrarosse su Urano?



R: Gli scienziati hanno utilizzato il telescopio Keck II alle Hawaii equipaggiato con lo strumento NIRSPEC, che ha permesso loro di analizzare specifiche lunghezze d'onda della luce emessa da Urano e di rilevare la presenza di aurore infrarosse.

D: Perché le aurore su Urano si trovano nello spettro infrarosso?



R: La composizione predominante dell'atmosfera di Urano, che è principalmente idrogeno ed elio, fa sì che le aurore emettano luce in lunghezze d'onda al di fuori dello spettro visibile, in particolare nella gamma degli infrarossi.

D: Quali implicazioni ha questa scoperta per la ricerca sugli esopianeti?



R: Comprendere le caratteristiche delle aurore su Urano, insieme alle somiglianze fisiche tra Urano, Nettuno e molti esopianeti, potrebbe aiutare nella valutazione di esopianeti potenzialmente abitabili, in particolare mondi di dimensioni inferiori a Nettuno.

D: In che modo lo studio delle aurore su Urano può contribuire alla comprensione dell’inversione geomagnetica sulla Terra?



R: Studiando le regolari inversioni geomagnetiche che si verificano su Urano a causa dei suoi assi magnetici e di rotazione disallineati, gli scienziati possono ottenere informazioni sui potenziali effetti delle inversioni dei poli magnetici della Terra sui sistemi che fanno affidamento sul campo magnetico del nostro pianeta.