Gli astronomi rilevano i lampi radio veloci più distanti, facendo luce sulla materia mancante nell'Universo

Un team di astronomi ha fatto una scoperta entusiasmante: affermano di aver rilevato il lampo radio veloce più distante mai osservato. Si ritiene che l’esplosione, rilevata per la prima volta nel giugno 2022 dal telescopio Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), abbia avuto origine da un gruppo di galassie in fusione. Si stima che l'energia rilasciata durante questo evento cosmico equivalga a 30 anni dell'emissione totale del sole, condensata in una frazione di millisecondo.

Utilizzando una serie di parabole collegate al radiotelescopio, i ricercatori sono stati in grado di restringere la fonte del lampo radio. Hanno quindi utilizzato il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe per cercare la galassia da cui ha avuto origine l'esplosione. Questa scoperta segna la prima volta che si scopre che un lampo di questo tipo è più antico e più lontano di qualsiasi lampo radio veloce rilevato in precedenza.

I lampi radio veloci, che sono impulsi di breve durata di intense emissioni radio, hanno sconcertato gli astronomi per anni. Sebbene finora ne siano stati individuati circa 50, gli scienziati ritengono che ce ne siano altre migliaia in attesa di essere rilevate. Inoltre, lo studio suggerisce che queste esplosioni potrebbero fornire preziose informazioni sulla misurazione della massa dell’universo.

Gli attuali metodi utilizzati per stimare la massa dell’universo hanno prodotto risultati contrastanti che mettono in discussione il modello standard della cosmologia. Tuttavia, i ricercatori dietro questa scoperta suggeriscono che lo studio dei lampi radio veloci può aiutare a riempire i pezzi mancanti del puzzle. Nello specifico, osservando queste esplosioni, gli scienziati possono misurare la materia “mancante” tra le galassie e ottenere una comprensione più accurata della massa dell'universo.

Secondo il professor Ryan Shannon, co-leader dello studio, manca più della metà della materia normale prevista nell’universo. Si ritiene che questa materia si trovi nello spazio tra le galassie, ma la sua natura diffusa e calda la rende difficile da rilevare utilizzando le tecniche convenzionali. Le scoperte del team sono in linea con il lavoro del defunto astronomo australiano Jean-Pierre Macquart, che ha dimostrato nel 2020 che lampi radio veloci più distanti rivelano gas diffusi tra le galassie.

Quest’ultima scoperta conferma la prevalenza dei lampi radio veloci nel cosmo e ne evidenzia il potenziale significato per lo studio della struttura dell’universo. Tuttavia, il team riconosce che l’attuale generazione di telescopi potrebbe raggiungere i propri limiti nel rilevare lampi più distanti. In futuro saranno necessari dispositivi più potenti per svelare i misteri di questi fenomeni cosmici.

