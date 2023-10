La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA riporta sulla Terra uno storico campione di asteroide

By

Riepilogo: La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha completato con successo la sua missione, riportando il primo campione di asteroide negli Stati Uniti il ​​24 settembre. La navicella spaziale ha raccolto troppi campioni dalla superficie dell'asteroide, con conseguenti ritardi nel completamento del campione Touch-and-Go Meccanismo di acquisizione (TAGSM). Inoltre, la NASA ha annunciato dettagli su un asteroide in avvicinamento, l’asteroide 2023 SN6, che passerà oggi vicino alla Terra a una distanza di 4.8 milioni di chilometri.

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è recentemente tornata sulla Terra dopo aver percorso una distanza di 7 miliardi di chilometri. La navicella spaziale è atterrata sull'asteroide Bennu e ha raccolto campioni di polvere e roccia dalla sua superficie. Tuttavia, ha riportato indietro più campioni del previsto, il che ha portato a ritardi nel processo di acquisizione dei campioni. Christopher Snead, vice responsabile della curation di OSIRIS-REx presso il Johnson Space Center della NASA, ha espresso entusiasmo per l'abbondante materiale raccolto dall'asteroide.

In uno sviluppo separato, la NASA ha fornito dettagli su un asteroide in avvicinamento, l’asteroide 2023 SN6. Questo asteroide sta attualmente viaggiando verso la Terra ad una velocità di 30,564 chilometri all'ora e oggi raggiungerà il suo punto più vicino ad una distanza di 4.8 milioni di chilometri. Sebbene questa distanza possa sembrare grande, è relativamente piccola considerando la scala astronomica.

L'asteroide 2023 SN6 è largo circa 86 piedi, non abbastanza grande per essere classificato come oggetto potenzialmente pericoloso. Appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, dal nome dell'asteroide Apollo del 1862 scoperto da Karl Reinmuth. Questo sarà il primo e unico avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2023 SN6 alla Terra, secondo le previsioni della NASA.

