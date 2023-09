Spirale di Fibonacci utilizzata per la navigazione lunare

By

Gli scienziati hanno sviluppato un nuovo metodo per la navigazione lunare, utilizzando la spirale di Fibonacci per calcolare i parametri ottimali per un sistema simile al GPS sulla Luna. L'approccio innovativo aiuta a modernizzare la navigazione dei veicoli lunari, offrendo una mappatura più accurata basata sulla forma ellissoidale unica della Luna.

Kamilla Cziráki, studentessa di geofisica dell'Università Eötvös Loránd, ha collaborato con il professor Gábor Timár per applicare la metodologia del matematico Fibonacci per adattare il sistema GPS della Terra alla Luna. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Acta Geodaetica et Geophysica.

Mentre l’umanità si prepara a tornare sulla Luna, l’attenzione è rivolta alla ricerca di metodi di navigazione lunare. È probabile che i futuri veicoli lunari saranno assistiti da un sistema di navigazione satellitare simile al GPS sulla Terra. Tuttavia, gli attuali sistemi GPS non tengono conto della forma del nostro pianeta, ma utilizzano invece un ellissoide di rotazione che meglio si adatta al geoide.

Per applicare le soluzioni software GPS alla Luna, è necessario definire parametri specifici. Fattori importanti sono la forma dell'ellissoide che meglio si adatta alla superficie della Luna e il semiasse maggiore e il semiasse minore. La forma della Luna non è perfettamente sferica ma può essere approssimata come un ellissoide rotante.

Nel loro studio, Cziráki e Timár hanno calcolato i parametri dell’ellissoide rotante che meglio si adattano alla forma teorica della Luna utilizzando un database chiamato selenoide lunare. Hanno usato la sfera di Fibonacci per disporre i punti campione sulla superficie della Luna, aumentando gradualmente il numero di punti di campionamento per stabilizzare i valori dei parametri.

È stata scelta la spirale di Fibonacci, un metodo ideato dal matematico Leonardo Fibonacci, perché può essere implementato con un codice semplice e fornisce risultati accurati. Questo metodo è stato applicato anche alla Terra, ricostruendo una buona approssimazione dell'ellissoide WGS84 utilizzato dal GPS.

Questo nuovo approccio alla navigazione lunare è promettente per le future missioni di esplorazione lunare, fornendo una mappatura più precisa basata sulla forma unica della Luna. Rappresenta un passo significativo nella modernizzazione dei sistemi di navigazione dei veicoli lunari e nel miglioramento della nostra comprensione della superficie lunare.

Riferimento: “Parametri dell'ellissoide lunare più adatto basato sul modello selenoide di GRAIL” di Kamilla Cziráki e Gábor Timár, 27 giugno 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w