I posti migliori per vedere l'eclissi solare "Anello di fuoco" a San Antonio

Sabato 14 ottobre, un’eclissi solare anulare conosciuta come “anello di fuoco” sarà visibile in varie località degli Stati Uniti. Uno dei luoghi più popolari per assistere a questo evento celeste sarà San Antonio, in Texas. Con una popolazione di 1.45 milioni di abitanti, San Antonio è la città più grande nel percorso centrale dell'eclissi.

Anche se San Antonio potrebbe non essere stata ampiamente discussa come la destinazione principale per questa eclissi, è stata recentemente riconosciuta come il posto con il miglior rapporto qualità-prezzo da visitare per un viaggio di eclissi fly-in, fly-out. Nonostante una probabilità del 61% che la giornata sia nuvolosa, anche se i visitatori non si recano a San Antonio, sarà comunque il luogo principale per i texani per vedere l'"anello di fuoco".

Si prevede che l'eclissi durerà circa tre ore, con l'"anello di fuoco" visibile per 4 minuti e 21 secondi alle 11:52 CDT. Questa sarà la prima eclissi solare anulare negli Stati Uniti dal 2012 e l’ultima fino al 2039.

San Antonio è ben preparata per accogliere i visitatori per questa eclissi. Con oltre 50,000 camere d'albergo, ampie strade, un'ampia varietà di opzioni per la ristorazione e numerose feste ed eventi organizzati intorno all'eclissi, è un luogo privilegiato per l'osservazione. Si ricorda ai visitatori di utilizzare gli occhiali per l'eclissi solare per una visione sicura, poiché non è mai sicuro guardare direttamente il sole senza un'adeguata protezione per gli occhi.

A San Antonio sono state organizzate diverse feste di orologi per celebrare l'eclissi solare anulare. La Fiesta del Sol: la celebrazione dell'evento dell'eclissi anulare del sole si terrà presso lo Scobee Education Center. Questa occasione in stile festival includerà camion di cibo, presentazioni, telescopi con filtro solare e attività pratiche per la visione del pubblico.

SeaWorld San Antonio ospiterà anche una festa dell'eclissi, offrendo snack e bevande a tema eclissi, musica con DJ e l'opportunità di salire sulle montagne russe durante l'eclissi.

Per coloro che sono alla ricerca di un'esperienza più rilassata, The Good Kind Southtown aprirà presto per un Eclipse Watch Party sui suoi prati e nelle aree esterne. Gli ospiti possono partecipare allo yoga gratuito, godersi un brunch e concedersi uno speciale cocktail a tema solare chiamato The Eclipse.

Altre feste di sorveglianza includono lo zoo di San Antonio, l'Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, il San Jose Mission Education Center, il DoSeum e l'Eisenhower Park.

San Antonio si sta preparando per offrire un'esperienza memorabile ai visitatori e alla gente del posto durante l'eclissi solare dell'"anello di fuoco". È una destinazione che offre sia bellezze naturali che una vivace infrastruttura turistica, rendendola un luogo ideale per assistere a questo maestoso evento.

Fonte:

– Timeanddate.com

– WhenIsTheNextEclipse.com