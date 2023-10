Gli astronomi rilevano una misteriosa esplosione di onde radio avvenuta 8 miliardi di anni fa

Un recente rapporto di CNN.com rivela che gli astronomi hanno fatto una scoperta affascinante: il rilevamento di una misteriosa esplosione di onde radio che ha impiegato ben 8 miliardi di anni per raggiungere la Terra. Questi lampi radio veloci (FRB) non sono solo incredibilmente distanti, ma anche straordinariamente energetici.

Gli FRB sono intense esplosioni di onde radio che durano solo pochi millisecondi. Le loro origini rimangono in gran parte sconosciute, ma si ritiene che siano lampi transitori extragalattici di onde radio. È stato osservato che alcuni FRB hanno durate variabili, con alcuni che mostrano sub-burst che durano solo microsecondi mentre altri possono persistere per diversi secondi.

L'FRB più recente osservato, noto come FRB 20220610A, è stato localizzato in un complesso sistema di galassie ospiti con un valore di spostamento verso il rosso di 1.016 ± 0.002. La fonte di questi FRB è stata a lungo oggetto di speculazioni e teorie, alcuni dei quali suggeriscono che potrebbero essere il risultato della collisione di pulsar con asteroidi in sistemi stellari distanti.

Gli astronomi si sono affidati a radiotelescopi come l’array ASKAP nell’Australia occidentale per tracciare e studiare queste sfuggenti esplosioni cosmiche. L’array ASKAP ha svolto un ruolo cruciale nel rilevamento dell’FRB del giugno 2022, aiutando i ricercatori a determinarne l’origine. Osservazioni di follow-up effettuate con il Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo Australe hanno rivelato che la galassia sorgente dell'FRB è più antica e più lontana di qualsiasi altra sorgente FRB scoperta in precedenza, probabilmente parte di un gruppo di galassie in fusione.

I ricercatori dell’Università di Tokyo hanno tracciato interessanti parallelismi tra gli FRB e fenomeni naturali come terremoti ed eruzioni solari. Sebbene gli FRB mostrino differenze significative rispetto ai brillamenti solari, condividono notevoli somiglianze con i terremoti. Questa scoperta supporta la teoria secondo cui gli FRB sono causati da “sistemi stellari” che si verificano sulla superficie delle stelle di neutroni. La comprensione del comportamento della materia ad alta densità e degli aspetti della fisica nucleare potrebbe essere di grande aiuto da ulteriori studi sugli FRB.

La causa degli FRB rimane un mistero, anche se è stato ipotizzato che alcuni di questi lampi potrebbero avere un’origine extraterrestre. Tuttavia, la teoria prevalente suggerisce che almeno alcuni FRB siano emessi dalle magnetar, che sono stelle di neutroni con campi magnetici estremamente forti.

È interessante notare che la scoperta dell’FRB, risalente a 8 miliardi di anni fa, potrebbe potenzialmente aiutare a risolvere il mistero della materia mancante nell’universo. Gli scienziati ritengono che metà della materia che dovrebbe esistere oggi nell’universo sia effettivamente scomparsa. Questa “materia mancante” è composta da barioni, la materia ordinaria composta da protoni e neutroni. Mentre gli FRB viaggiano su grandi distanze, la loro radiazione viene dispersa da questa materia mancante. Misurando le distanze di alcuni FRB, i ricercatori potrebbero essere in grado di determinare la densità dell’universo e potenzialmente localizzare la materia barionica mancante.

