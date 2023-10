Gli astronomi scoprono i misteri dei lampi radio veloci: mappatura dell'universo

Gli astronomi hanno fatto un'interessante scoperta che fa luce sull'enigmatico fenomeno noto come lampi radio veloci (FRB). Un recente studio pubblicato sulla rivista Science rivela che le onde radio dell’FRB 20220610A, uno degli FRB più distanti ed energetici mai osservati, hanno impiegato ben 8 miliardi di anni per raggiungere la Terra.

Gli FRB sono intense esplosioni di onde radio che durano solo una frazione di millisecondo, il che li rende difficili da studiare. Le origini di questi lampi cosmici sono rimaste a lungo un mistero da quando il primo FRB è stato rilevato nel 2007. Tuttavia, i progressi nella tecnologia e l’uso dei radiotelescopi hanno consentito agli scienziati di rilevare e tracciare centinaia di questi FRB nelle vaste distese dell’universo.

L’esplosione in questione, FRB 20220610A, ha rilasciato una quantità di energia equivalente a quella emessa dal nostro sole nel corso di ben 30 anni, nonostante la sua breve durata. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sull’incredibile potenza e intensità di questi fenomeni celesti.

Utilizzando una combinazione del radiotelescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) e del Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe in Cile, gli astronomi sono stati in grado di individuare la posizione precisa dell'FRB e determinarne la galassia sorgente. Hanno scoperto che l'esplosione ha avuto origine da un gruppo di due o tre galassie che si fondono, dove si stanno formando nuove stelle. Ciò è in linea con le attuali teorie che suggeriscono che gli FRB potrebbero derivare dalle esplosioni di oggetti altamente energetici chiamati magnetar, che risultano dalle esplosioni stellari.

Questa ricerca innovativa non solo svela la natura degli FRB, ma presenta anche un potenziale nuovo metodo per indagare sulla misteriosa materia mancante nell’universo. Misurando la materia tra le galassie che non può essere spiegata con tecniche convenzionali, gli scienziati ritengono che i lampi radio veloci possano fornire informazioni uniche sulla composizione e sulla struttura del cosmo.

I futuri progressi nei radiotelescopi, attualmente in costruzione in Sud Africa e Australia, promettono di rilevare migliaia di lampi radio più veloci. Mappando queste esplosioni e analizzando ulteriormente le loro proprietà, gli astronomi mirano a svelare i segreti dell'universo e rispondere a domande profonde sulla cosmologia.

FAQ

Cosa sono i lampi radio veloci (FRB)?

I lampi radio veloci sono intensi lampi di onde radio che durano solo una frazione di millisecondo. Le loro origini sono ancora sconosciute e appaiono come rapidi lampi cosmici attraverso l'universo.

Dove è stato rilevato FRB 20220610A?

L’FRB è stato rilevato utilizzando il radiotelescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) situato nell’Australia occidentale.

Qual è la potenziale origine degli FRB?

Le teorie attuali suggeriscono che i lampi radio veloci potrebbero avere origine da oggetti altamente energetici chiamati magnetar, risultanti da esplosioni stellari.

In che modo i lampi radio veloci possono aiutare a rilevare la materia mancante nell'universo?

I lampi radio veloci hanno la capacità unica di “vedere” il materiale ionizzato tra le galassie, fornendo agli scienziati un metodo per misurare la materia che rimane sconosciuta utilizzando le normali tecniche.

Qual è il significato di questa scoperta?

Questa ricerca innovativa non solo fa avanzare la nostra comprensione dei lampi radio veloci, ma offre anche spunti sulla misteriosa materia mancante nell’universo e sulla struttura del cosmo nel suo complesso.