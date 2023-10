Scogliere cosmiche: svelare la nascita delle stelle nascoste

By

L'immagine recentemente catturata dal telescopio spaziale James Webb della NASA offre una vista mozzafiato delle Scogliere Cosmiche, che non sono in realtà montagne scoscese ma il bordo di una giovane regione di formazione stellare nella Nebulosa della Carina conosciuta come NGC 3324. Questa immagine a infrarossi fornisce informazioni dettagliate aree di nascita stellare precedentemente oscurate.

Il nome “Cosmic Cliffs” descrive l’aspetto di questa regione, che si trova a circa 7,600 anni luce dalla Terra. Tuttavia, è importante notare che queste scogliere non sono costituite da roccia solida. Segnano invece il confine di un’enorme cavità gassosa all’interno di NGC 3324.

La fotocamera nel vicino infrarosso del telescopio spaziale James Webb è stata determinante nel catturare questa straordinaria immagine. La luce infrarossa è stata utilizzata per penetrare attraverso la polvere e il gas che tipicamente oscurano tali regioni, permettendoci di testimoniare la bellezza nascosta del processo di formazione stellare.

La Nebulosa Carina è nota per la sua intensa attività stellare, poiché ospita numerose stelle massicce che emettono potenti venti stellari e intense radiazioni ultraviolette. Queste fonti di energia modellano il gas e la polvere circostanti, dando origine alle straordinarie strutture osservate all’interno di NGC 3324.

Comprendere la formazione stellare è fondamentale per svelare i misteri dell’universo. Studiando regioni come NGC 3324, gli scienziati possono ottenere informazioni dettagliate sui processi che hanno portato alla formazione del nostro Sole e all'evoluzione delle galassie intorno a noi.

Questa immagine funge da testimonianza della maestosa bellezza che si trova nel paesaggio cosmico, così come della nostra comprensione sempre crescente degli intricati meccanismi che guidano la nascita delle stelle.

Definizioni:

– Luce infrarossa: radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori di quelle della luce visibile, che consente il rilevamento di oggetti che altrimenti sarebbero oscurati da polvere e gas.

– Nebulosa Carina: una vasta nube interstellare situata nel braccio Carina-Sagittario, a circa 7,500 anni luce dalla Terra.

Fonte:

– Telescopio spaziale James Webb della NASA