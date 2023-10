Prossima eclissi solare: “Anello di fuoco” visibile a milioni di persone nel Nord America

Sabato 14 ottobre alle 16:15 ora universale avrà luogo un raro evento celeste noto come eclissi solare anulare. Questa eclissi, spesso definita “anello di fuoco”, si verifica quando la luna copre parzialmente il centro del sole, lasciando una luce visibile a forma di anello attorno alla luna. L'eclissi durerà circa 4 minuti e 30 secondi.

Secondo la NASA, oltre 70 milioni di americani avranno l'opportunità di assistere a questo spettacolare evento. L’eclissi sarà visibile all’interno di un percorso largo 125 miglia che si estende attraverso nove stati degli Stati Uniti, tra cui Oregon, California, Nevada, Utah e Texas. All’interno di questo percorso risiedono oltre 6.6 milioni di americani.

Per coloro che sono fuori dal percorso, in tutto il Nord, Centro e Sud America, sarà visibile un’eclissi solare parziale. È essenziale indossare sempre gli occhiali per l'eclissi solare durante la visione dell'eclissi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "anello di fuoco" o di un'eclissi parziale.

Dopo aver attraversato gli Stati Uniti, l’eclissi sarà visibile da diversi paesi dell’America centrale e meridionale, come Messico, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia e Brasile.

Per avere la migliore esperienza visiva, è consigliabile trovare un luogo all'interno del percorso dell'eclissi che non sia molto affollato. I famosi parchi nazionali lungo il percorso, come il Parco nazionale di Crater Lake nell'Oregon e il Parco nazionale del Bryce Canyon nello Utah, attireranno probabilmente un gran numero di visitatori. Si consiglia di pianificare in anticipo e di arrivare in anticipo al luogo di visualizzazione.

I siti honeypot, tra cui il parco tribale Navajo della Monument Valley, il parco tribale Navajo Four Corners e parti del monumento nazionale Canyon de Chelly, saranno chiusi durante l'eclissi a causa della loro importanza nella cultura Navajo.

Mentre l’”anello di fuoco” offrirà uno spettacolo mozzafiato, chi è fuori dal percorso potrà comunque assistere ad un’eclissi solare parziale. La quantità di sole oscurato dalla luna varierà a seconda della posizione. Le città più lontane dal percorso, come New York, sperimenteranno un’eclissi del 22% circa, mentre città come Austin, in Texas, a sole 70 miglia dal percorso, osserveranno una grande eclissi dell’88%.

