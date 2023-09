La missione OSIRIS-REx della NASA restituisce con successo un campione di asteroide

La missione OSIRIS-REx, lanciata dalla NASA, ha recentemente completato il suo viaggio di sette anni restituendo con successo un campione di polvere e roccia dall'asteroide Bennu. Questo campione, probabilmente il più grande mai raccolto da un asteroide, fornirà preziose informazioni sulle origini del Sistema Solare e sulla possibilità di vita oltre la Terra.

Durante la sua missione, OSIRIS-REx ha orbitato attorno all'asteroide ricco di carbonio Bennu per due anni e mezzo, mappandone la superficie e raccogliendo dati sulle sue proprietà. Questo ampio studio è stato importante non solo per comprendere la composizione e la formazione degli asteroidi, ma anche per valutare il rischio che potrebbero comportare se entrassero in contatto con la Terra.

Gli asteroidi sono resti del Sistema Solare primordiale e il loro studio può fornire preziose informazioni sulla formazione dei pianeti e sulla distribuzione degli elementi necessari alla vita. Analizzando i campioni raccolti, gli scienziati sperano di svelare i misteri delle origini del Sistema Solare e di ottenere informazioni sulla distribuzione dell'acqua, del carbonio e di altri minerali.

Ottenere campioni reali dagli asteroidi è fondamentale per un’analisi chimica approfondita, poiché i telescopi sulla Terra possono fornire solo una comprensione approssimativa della loro composizione. Sebbene sulla Terra siano stati raccolti più di 70,000 meteoriti, essi rappresentano meno dello 0.1% dei tipi conosciuti di asteroidi. Il recupero di campioni incontaminati direttamente dagli asteroidi consente agli scienziati di studiare questi corpi celesti in modo più accurato.

Le missioni di ritorno campione come OSIRIS-REx sono incredibilmente impegnative dal punto di vista tecnico. La navicella spaziale deve viaggiare per milioni di chilometri, raggiungere la velocità del bersaglio, trovare un sito di atterraggio sicuro, raccogliere il campione senza schiantarsi, conservarlo in modo sicuro e tornare autonomamente sulla Terra a causa dei lunghi ritardi di comunicazione. OSIRIS-REx si unisce a precedenti missioni di ritorno di campioni come Stardust (dalla cometa Wild-2), Hayabusa (dall'asteroide Itokawa) e Hayabusa2 (dall'asteroide Ryugu), ampliando ulteriormente la nostra comprensione dei materiali extraterrestri.

Il riuscito ritorno del campione OSIRIS-REx è un risultato significativo per la comunità scientifica. Gli scienziati della Curtin University, che sono stati coinvolti in varie missioni di restituzione dei campioni, saranno tra i primi a ricevere e analizzare i campioni raccolti. I campioni saranno sottoposti ad un attento esame presso il Johnson Space Center per scoprirne il potenziale scientifico e approfondire la nostra comprensione del Sistema Solare e della possibilità di vita oltre la Terra.

Fonti: NASA