Nuovo catalogo di esopianeti: sistema Kepler-385 e scoperte entusiasmanti

Il telescopio spaziale Kepler della NASA ha lasciato ancora una volta il segno nella comunità scientifica. Nell'esame dei dati raccolti prima del suo ritiro nel 2018, gli astronomi hanno scoperto uno straordinario sistema di sette esopianeti. Questo sistema unico, noto come Kepler-385, affascina gli scienziati perché i suoi pianeti vengono bombardati da intense radiazioni provenienti dalla loro stella madre. Ciò che rende questa scoperta particolarmente affascinante è che ciascuno di questi esopianeti riceve più radiazioni di quante ne riceve dal Sole qualsiasi pianeta del nostro sistema solare.

Mentre la dimensione esatta degli esopianeti rimane sotto esame, sembrano essere più grandi del nostro pianeta Terra ma più piccoli del colossale gigante di ghiaccio Nettuno. Questa scoperta si aggiunge al crescente entusiasmo che circonda il nuovo catalogo prodotto dal telescopio spaziale Kepler. Questo catalogo completo contiene circa 4,400 candidati esopianeti e 700 sistemi multi-pianeta. La comunità scientifica attende con impazienza di raccogliere informazioni preziose da questo ampio catalogo.

Cosa sappiamo del sistema planetario Kepler-385? Situato a una distanza di 4,672 anni luce, questo sistema è una rarità in quanto comprende più di sei pianeti. Un esempio ben noto di tale sistema è TRAPPIST-1, composto da sette pianeti simili alla Terra. Al centro del sistema Kepler-385 risiede una stella che è 1.1 volte più grande e il 5% più calda del nostro Sole.

Kepler-385 b, il pianeta più interno, vanta una massa circa 12.8 volte maggiore di quella terrestre, con una larghezza 2.7 volte più ampia del nostro pianeta. Orbita attorno alla sua stella a una distanza pari solo al 10% della separazione Terra-Sole, questo pianeta completa un'orbita in soli 10 giorni terrestri. Il pianeta successivo, Kepler-385 c, è leggermente più grande con una massa pari a circa 13.2 volte quella della Terra. La sua orbita copre un percorso circolare che copre circa il 13% della distanza Terra-Sole e completa una rivoluzione in poco più di 15 giorni terrestri.

Gli scienziati ipotizzano che sia Kepler-385 c che b siano pianeti rocciosi con atmosfere sottili, mentre i restanti cinque pianeti nel sistema sono più grandi, potenzialmente due volte più grandi della Terra, e ricoperti da atmosfere dense.

Nonostante la conclusione della sua missione primaria nel 2013, il telescopio spaziale Kepler ha continuato a rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo durante la sua missione estesa, giunta al termine nel 2018. Anche anni dopo il suo ritiro, il tesoro di dati raccolti da Kepler continua ad essere svelare di più sulla Via Lattea e sui suoi abitanti celesti. In particolare, Keplero ha confermato la convinzione della NASA secondo cui la nostra galassia ospita più pianeti che stelle.

L’ultima scoperta del sistema Kepler-385 mostra il notevole potenziale del catalogo aggiornato degli esopianeti. Utilizzando calcoli migliorati delle caratteristiche stellari e perfezionando i modelli delle orbite esoplanetarie, gli scienziati possono ora discernere quando una stella ospita più pianeti che transitano sulle sue facce. Questi pianeti tendono a possedere più orbite circolari rispetto alle stelle che ospitano solo uno o due esopianeti.

L’entusiasmo continua a crescere attorno a questo nuovo catalogo di esopianeti. Un prossimo articolo su The Journal of Planetary Science approfondirà ulteriori dettagli sul sistema Kepler-385 e altre voci accattivanti nel catalogo. Per chi fosse interessato, una versione prestampata è già disponibile sul repository cartaceo di arXiv. Le scoperte fatte attraverso la missione Kepler servono a ricordare la grandezza del nostro universo e le infinite possibilità che si trovano oltre il nostro vicinato cosmico.