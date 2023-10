La scoperta di lontre marine trovate nello stomaco dell'Orca solleva domande

Uno studio recentemente pubblicato sulla rivista peer-reviewed Aquatic Mammals ha rivelato una scoperta scioccante: i resti di sei lontre marine sono stati scoperti nel ventre di un'orca assassina deceduta, con una settima lontra conficcata nella sua gola. L'orca femmina è stata trovata morta al largo delle coste delle Isole Comandanti russe nel Mare di Bering l'anno scorso, spingendo i ricercatori a condurre un'autopsia e rivelare i loro risultati.

Con un peso complessivo di 258 libbre, la presenza di lontre marine nello stomaco dell'orca è insolita, poiché le orche si nutrono tipicamente di foche, squali, leoni marini, salmoni e altre balene. Sebbene sia raro che le orche consumino le lontre, in passato si sono verificati casi di orche che predavano le lontre, che potenzialmente hanno avuto un ruolo nel loro declino in Alaska durante gli anni '1990.

Il consumo inaspettato di lontre foche da parte dell'orca potrebbe aver contribuito alla sua scomparsa. O la femmina adulta dell'orca stava cacciando da sola oppure le lontre erano abbastanza piccole da poterle inghiottire intere, esclusa la settima lontra che le era rimasta intrappolata in gola. Anche l'ingestione delle lontre da parte delle orche è peculiare poiché le orche solitamente dividono la preda in porzioni più piccole prima di deglutirla. Questo comportamento di sminuzzare il cibo è in netto contrasto con la modalità di ingestione intatta osservata in questo caso.

Vale la pena notare che l'orca è stata ritrovata al di fuori dei suoi tipici terreni di caccia, il che solleva ulteriori interrogativi su questo evento insolito. Gli scienziati stanno attualmente studiando le circostanze che circondano il comportamento dell'orca e le sue deviazioni dalle sue prede abituali. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere fino a che punto le orche possano rappresentare una minaccia per le popolazioni vulnerabili delle lontre marine e i potenziali fattori che contribuiscono a queste interazioni.

Fonte:

Giornale dei mammiferi acquatici, Newsweek