Gli scienziati creano la seta di ragno utilizzando bachi da seta geneticamente modificati

Gli scienziati cinesi hanno fatto un passo avanti significativo sintetizzando la seta del ragno da bachi da seta geneticamente modificati. Le fibre risultanti sono sei volte più resistenti del Kevlar, un materiale comunemente utilizzato nei giubbotti antiproiettile. Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Matter, presenta un’alternativa sostenibile ed ecologica alle fibre sintetiche, con potenziali applicazioni in vari settori.

Tradizionalmente, la seta di ragno è stata riconosciuta come un’alternativa sostenibile alle fibre sintetiche grazie al suo ridotto impatto ambientale. Tuttavia, gli sforzi per replicare artificialmente la seta dei ragni hanno dovuto affrontare sfide, in particolare nella riproduzione dello strato superficiale protettivo che i ragni applicano alle loro tele. I metodi precedenti avevano difficoltà ad applicare questo strato, limitando la praticità e la durata della seta di ragno artificiale.

L'uso di bachi da seta geneticamente modificati offre una soluzione a questo problema. I bachi da seta rivestono naturalmente le proprie fibre con uno strato protettivo simile, rendendoli un candidato adatto per produrre la seta di ragno. Introducendo i geni delle proteine ​​della seta di ragno nel DNA dei bachi da seta utilizzando la tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9, i ricercatori sono stati in grado di produrre proteine ​​della seta di ragno a lunghezza intera. Le fibre risultanti sono state poi filate per creare un materiale più resistente del Kevlar.

Le implicazioni di questa svolta sono vaste. La seta di ragno potrebbe essere utilizzata in vari settori, tra cui l’ingegneria biomedica, la tecnologia aerospaziale e l’esercito. Ha il potenziale per creare indumenti e giubbotti antiproiettile più resistenti e confortevoli. Inoltre, potrebbe essere utilizzato nella produzione di materiali intelligenti.

Lo studio evidenzia anche il potenziale per la commercializzazione su larga scala della seta di ragno. I bachi da seta vengono già allevati a fini commerciali per la loro seta, il che rende fattibile ed economicamente vantaggiosa la produzione di fibre di seta di ragno utilizzando bachi da seta geneticamente modificati. Inoltre, i ricercatori intendono sviluppare bachi da seta geneticamente modificati che producano fibre di seta di ragno utilizzando amminoacidi sia naturali che artificiali, ampliando le possibilità di questo materiale innovativo.

Questa ricerca innovativa apre la strada a un futuro più sostenibile, offrendo un’alternativa ecologica alle fibre sintetiche con numerose applicazioni in tutti i settori.

Fonte:

– “Fibre di seta di ragno intere ad alta resistenza e ultra resistenti filate da bachi da seta transgenici” – Junpeng Mi et al. – Materia (2023)