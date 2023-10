Gli scienziati tengono d'occhio l'asteroide 525229

Gli scienziati della NASA stanno monitorando attentamente un asteroide noto come 525229 (2004 UU1), che domani passerà vicino alla Terra. Con una lunghezza di 620 piedi, questa enorme roccia spaziale rappresenta una potenziale minaccia per il nostro pianeta, garantendo un'attenta osservazione e analisi. Con un avvicinamento stimato alla Terra di 4.8 milioni di chilometri, la sua velocità relativa dovrebbe essere di 62,739 chilometri all'ora.

Questo particolare asteroide, parte del gruppo Apollo, è stato identificato per la prima volta il 23 ottobre 2004 ed è stato osservato più recentemente il 28 ottobre 2023. Gli asteroidi Apollo, da cui prende il nome questo gruppo, furono originariamente scoperti negli anni '1930 dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth e portano l'omonimo dell'asteroide 1862 Apollo.

Gli asteroidi che superano le dimensioni di 492 piedi sono considerati potenzialmente pericolosi, come affermato dalla NASA. Gli asteroidi Apollo, noti per la loro vicinanza al nostro pianeta, hanno causato in passato danni significativi. Nel 2013, la famigerata meteora di Chelyabinsk, anch'essa appartenente a questo gruppo, provocò il caos in Russia, ferendo circa 1,500 persone a causa dei vetri frantumati delle finestre rotte.

Anche se l’idea di impedire una collisione di un asteroide con la Terra all’ultimo momento rimane poco plausibile, è possibile prendere precauzioni con largo anticipo per proteggere il nostro pianeta. La NASA e altre agenzie spaziali continuano a monitorare da vicino gli asteroidi e a sviluppare strategie per mitigare i potenziali rischi che potrebbero comportare.

FAQ:

D: Qual è il nome dell'asteroide monitorato dalla NASA?

R: L'asteroide monitorato dalla NASA è designato come 525229 (2004 UU1).

D: Quanto è grande l'asteroide?

R: L'asteroide misura 620 piedi di lunghezza, paragonabile alle dimensioni di un grande edificio.

D: L'asteroide è considerato pericoloso?

R: Sì, a causa delle sue dimensioni, l'asteroide è considerato potenzialmente pericoloso in quanto supera i 492 piedi, secondo la classificazione della NASA.

D: A quale gruppo appartiene questo asteroide?

R: Questo asteroide appartiene al gruppo Apollo, una categoria di asteroidi vicini alla Terra scoperti negli anni '1930.

D: Gli asteroidi Apollo hanno già causato danni in passato?

R: Sì, nel 2013, un asteroide Apollo noto come meteora di Chelyabinsk ha causato danni significativi in ​​Russia, ferendo circa 1,500 persone.