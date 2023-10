La NASA monitora un asteroide colossale che si avvicina alla Terra

By

La NASA sta monitorando attentamente l'avvicinamento di un enorme asteroide noto come 1998 HH49. Si stima che abbia le dimensioni di un edificio a 600 piedi, questo asteroide volerà vicino alla Terra domani, 17 ottobre. Con un avvicinamento più vicino di circa 1.17 milioni di chilometri, la NASA ha classificato questo asteroide come potenzialmente pericoloso a causa delle sue dimensioni.

Appartenente al gruppo di asteroidi Apollo, che attraversano la Terra e rappresentano una potenziale minaccia, 1998 HH49 è stato osservato per la prima volta il 28 aprile 1998. Viaggerà a una velocità relativa di 53,233 chilometri all'ora. La classe di asteroidi Apollo ha attirato l'attenzione nel 2013, quando la meteora Chelyabinsk, appartenente a questo gruppo, è esplosa sopra la città russa di Chelyabinsk, causando danni e lesioni diffusi.

Per valutare il rischio di impatto e comprendere meglio l'orbita di questi asteroidi vicini alla Terra, la NASA utilizza un sofisticato sistema chiamato Sentry II. Raccogliendo osservazioni precise della posizione di un asteroide nel cielo, i dati vengono riportati al Minor Planet Center, che poi inserisce tali informazioni nel Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS). Il CNEOS utilizza questi dati per stabilire l'orbita più probabile dell'asteroide attorno al Sole.

Sentry II utilizza un algoritmo unico per valutare i potenziali scenari di impatto e seleziona strategicamente punti casuali all'interno della regione di incertezza per identificare eventi a bassa probabilità. Ciò consente alla NASA di monitorare e tracciare asteroidi potenzialmente pericolosi e di emettere avvisi quando necessario.

Mentre le tempeste solari e gli asteroidi continuano a rappresentare rischi per il nostro pianeta, il diligente monitoraggio e i sistemi avanzati della NASA forniscono informazioni cruciali per salvaguardare la Terra da potenziali impatti.

Fonte:

– CNEOS della NASA

– Centro Pianeta Minore