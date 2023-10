Il terzo gruppo di astronauti: pionieri dell'esplorazione spaziale

Nell'ottobre 1963, la NASA annunciò la selezione del suo terzo gruppo di astronauti. Questi 14 individui furono scelti da un pool di 720 candidati militari e civili, rendendolo il gruppo di astronauti più istruito dell'epoca. La loro missione era quella di far volare la navicella spaziale Gemini a due posti, progettata per testare le tecniche per il programma di atterraggio sulla Luna dell'Apollo.

Tragicamente, quattro membri di questo gruppo morirono prima di effettuare il loro primo volo spaziale. Tuttavia, i restanti 10 astronauti hanno effettuato un totale di 18 missioni nei programmi Gemini e Apollo. Sette di loro hanno viaggiato sulla Luna e quattro hanno avuto anche la possibilità di camminare sulla sua superficie. Un astronauta ha anche effettuato una missione di lunga durata a bordo dello Skylab.

Il processo di selezione per questo terzo gruppo di astronauti è stato rigoroso. I candidati dovevano essere cittadini statunitensi con una laurea in ingegneria o scienze fisiche, possedere esperienza di pilota collaudatore o 1,000 ore di volo su jet, avere 34 anni o meno e non essere più alti di un metro e ottanta. Delle 720 candidature ricevute, la commissione giudicatrice ha selezionato 136 candidati per un ulteriore screening, restringendo infine il campo ai primi 14.

Dopo essere stati selezionati, i nuovi astronauti sono stati sottoposti a un addestramento approfondito e hanno familiarizzato con vari aspetti del programma spaziale. Hanno ricevuto incarichi tecnici per acquisire competenze in aree specifiche, come la progettazione di veicoli spaziali e i sistemi di controllo. I loro corsi coprivano argomenti come astronomia, aerodinamica, medicina spaziale e geologia. Hanno anche seguito un addestramento alla sopravvivenza in diversi ambienti, tra cui giungle, deserti e acqua.

I 14 astronauti provenivano da ambienti diversi, sette dell'aeronautica americana, quattro della marina americana, uno del corpo dei marines e due civili con esperienza militare. Ogni astronauta ha dato il proprio contributo unico al programma, come Edwin E. "Buzz" Aldrin, che divenne la seconda persona a camminare sulla Luna durante la missione Apollo 11.

Il terzo gruppo di astronauti ha svolto un ruolo cruciale nel progresso dell'esplorazione spaziale. Hanno aperto la strada a future missioni e ampliato la nostra conoscenza del cosmo.

Fonti: NASA