La missione Psiche: svelare i segreti di un asteroide ricco di metalli

La navicella spaziale Psyche della NASA è pronta a imbarcarsi in una missione rivoluzionaria per studiare un asteroide ricco di metalli, situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Essendo la prima missione di questo tipo, Psyche mira a fornire agli scienziati preziose informazioni sulla formazione dei corpi rocciosi all’interno del nostro sistema solare.

Si ritiene che l'asteroide, chiamato Psiche, abbia una composizione simile all'interno ricco di metalli di un planetesimo, un elemento costitutivo di un pianeta roccioso che non si è formato completamente. Studiando da vicino questo asteroide, gli scienziati sperano di svelare i misteri che circondano le origini del nostro sistema solare.

Un aspetto intrigante della missione Psiche è che potrebbe offrire una prospettiva diversa su come si formano gli oggetti del sistema solare. A differenza delle rocce trovate su Marte, Venere e Terra, la superficie di Psiche mostra una netta mancanza di ossidi di ferro. Ciò potrebbe suggerire che la storia e il processo di formazione di Psiche differiscano dalle storie standard della formazione planetaria.

Per raggiungere i suoi obiettivi, la navicella spaziale Psyche è dotata di tre strumenti scientifici e di un'indagine scientifica sulla gravità. Il magnetometro cercherà prove di un antico campo magnetico, fornendo indizi sulla composizione dell'asteroide. Lo spettrometro a raggi gamma e neutroni aiuterà a determinare gli elementi chimici che compongono Psiche, mentre l’imager multispettrale fornirà informazioni sulla sua composizione minerale e topografia.

Oltre ai suoi strumenti scientifici, Psiche utilizzerà un sistema di propulsione altamente efficiente alimentato da propulsori ad effetto Hall. Questi propulsori utilizzano campi elettrici e magnetici per accelerare gli atomi carichi di gas xeno, creando propulsione. Questa sarà la prima volta che questo tipo di sistema di propulsione verrà utilizzato oltre la Luna, basandosi su tecnologie precedentemente utilizzate dalla missione Dawn della NASA.

La missione Psyche è uno sforzo collaborativo, che attinge competenze e risorse dalla NASA, dalle università e dall’industria. Guidata dalla ricercatrice principale Lindy Elkins-Tanton dell'Arizona State University, la missione offre agli studenti l'opportunità di partecipare e impegnarsi in progetti scientifici, ingegneristici e creativi.

Per coloro che sono interessati a seguire i progressi della missione, la NASA offre varie modalità di coinvolgimento. La pagina web “mettiti in gioco” offre attività, stage e risorse educative, mentre le piattaforme di social media forniscono aggiornamenti regolari. Il sito web della missione e lo strumento Eyes on the Solar System della NASA offrono ulteriori informazioni e il monitoraggio in tempo reale del veicolo spaziale.

Con la data di lancio fissata per il 12 ottobre 2023, la missione Psiche promette di svelare i segreti di un asteroide ricco di metalli. Esplorando Psiche, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione delle violente collisioni e dell’accumulo di materia che hanno portato alla formazione di pianeti come il nostro.

Fonte: NASA (Amministrazione Nazionale dell'Aeronautica e dello Spazio)