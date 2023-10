La missione Psiche: esplorare un asteroide ricco di metalli

By

La missione Psyche della NASA, il cui lancio è previsto nell'agosto 2022, mira a studiare l'omonimo asteroide ricco di metalli situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. La navicella spaziale arriverà sull’asteroide all’inizio del 2026 e trascorrerà quasi due anni in orbita attorno ad esso per indagarne la composizione. La missione è guidata dall'Arizona State University, con la gestione complessiva del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA e lo sviluppo del veicolo spaziale da parte di Maxar Technologies.

Uno degli obiettivi principali della missione Psiche è far luce sulla formazione dei pianeti rocciosi nel nostro sistema solare. Gli scienziati ritengono che Psiche possa essere il nucleo di un planetesimo, un elemento costitutivo di pianeti rocciosi come Mercurio, Venere, Terra e Marte. Studiando da vicino Psiche, gli scienziati sperano di ottenere informazioni dettagliate sulle violente collisioni e sui processi di accumulo di materia che hanno portato alla formazione dei nostri pianeti.

Tuttavia, gli scienziati sono anche pronti a sorprendersi e a riconoscere la possibilità che Psiche sia un diverso tipo di oggetto primordiale del sistema solare che non è stato studiato prima. La sua composizione e la sua storia uniche potrebbero fornire preziose informazioni su scenari alternativi di formazione del sistema solare.

La navicella spaziale Psiche trasporterà tre strumenti scientifici: un magnetometro per cercare prove di un antico campo magnetico, uno spettrometro di raggi gamma e neutroni per determinare gli elementi chimici presenti su Psiche e un imager multispettrale per analizzare la sua composizione minerale e topografia. Inoltre, la missione condurrà un'indagine scientifica sulla gravità utilizzando il sistema di telecomunicazioni della navicella, che aiuterà gli scienziati ad analizzare la rotazione, la massa e il campo gravitazionale dell'asteroide.

In particolare, la missione Psiche utilizzerà un sistema di propulsione altamente efficiente alimentato da propulsori ad effetto Hall. Questi propulsori spingeranno il veicolo spaziale utilizzando propellente allo xeno, creando spinta attraverso l'accelerazione e l'espulsione di atomi carichi. Questa avanzata tecnologia di propulsione verrà impiegata per la prima volta oltre la Luna, consentendo alla navicella spaziale di raggiungere efficacemente i suoi obiettivi di missione.

Nel complesso, la missione Psyche rappresenta uno sforzo significativo per esplorare e comprendere un asteroide ricco di metalli, che potrebbe fornire informazioni fondamentali sulla formazione e sull’evoluzione dei corpi rocciosi nel nostro sistema solare.

