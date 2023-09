Prossimi Star Party per guardare l'eclissi solare

By

Il 14 ottobre, un’eclissi solare anulare ad “anello di fuoco” sarà visibile in nove stati nel sud-ovest degli Stati Uniti, mentre il resto delle Americhe sarà testimone di un’eclissi solare parziale. Questo evento celeste ha suscitato l'interesse degli osservatori delle stelle e degli astronomi di tutto il paese, portando all'organizzazione di diverse feste stellari per celebrare l'eclissi e offrire l'opportunità alle persone di dedicarsi alla loro passione per i cieli bui e l'osservazione delle stelle.

Uno di questi eventi è il Dark Sky Festival in California, che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre. Situato al Death Valley Starcamp, il festival prevede tre notti di osservazione al telescopio, conferenze di astronomia, laboratori di fotografia notturna e persino un'eclissi solare parziale del 78% il 14 ottobre. I partecipanti possono anche godersi campeggio, camion di cibo, omaggi e dimostrazioni pomeridiane.

Nel Missouri, dal 12 al 15 ottobre si terrà l'Heart of America Star Party. Ospitato dalla Astronomical Society di Kansas City, questo evento si rivolge sia ai principianti che agli astronomi esperti. Insieme ai relatori ospiti e a un seminario sulla realizzazione di filtri solari, i partecipanti avranno l'opportunità di assistere all'eclissi godendo di una visibilità dell'eclissi del 63%. L'evento si svolgerà vicino a Butler, nel Missouri, in un sito di cielo scuro di 40 acri.

L'Illinois Dark Skies Star Party, che si tiene dal 12 al 15 ottobre, è un'altra festa stellare rivolta agli osservatori delle stelle e agli astrofili. Situato presso la Jim Edgar Panther Creek State Fish and Wildlife Area, l'evento offrirà tre giorni di osservazione del cielo, con relatori universitari che presenteranno venerdì e sabato. Sabato sarà visibile un'eclissi solare parziale del 50%. La festa, ospitata dalla Sangamon Astronomical Society, incoraggia il campeggio in tenda e i camper per l'alloggio.

Per coloro che cercano un'esperienza più avventurosa, il viaggio con lo zaino in spalla Boulder Mail Trail nello Utah offre la possibilità di assistere all'eclissi solare "anello di fuoco" mentre esplora il Grand Staircase-Escalante National Monument. Ospitato da Wildland Trekking, il trekking guidato di quattro giorni porterà gli escursionisti attraverso la regione dei canyon e offrirà un'esperienza di eclissi memorabile in mezzo a paesaggi meravigliosi.

Altre feste stellari includono il Solar Eclipse Village in Texas, che non solo fornirà la visione guidata dell'eclissi, ma presenterà anche sessioni di astrofotografia ed esperimenti scientifici, e l'Eclipse Into Nature Star Party in Oregon, che offre osservazione delle stelle con telescopi, conferenze e una colazione a buffet prima l'evento dell'eclissi solare.

Queste feste stellari offrono opportunità uniche per celebrare l'eclissi solare mentre si godono le meraviglie del cielo notturno. Che tu sia un astronomo esperto o semplicemente affascinato dagli eventi celesti, questi eventi offrono qualcosa per tutti.

Definizioni:

– Eclissi solare anulare: un’eclissi che si verifica quando la Luna è più lontana dalla Terra, risultando in un anello visibile del Sole.

– Eclissi solare parziale: un’eclissi in cui la Luna copre parzialmente il Sole, risultando in una forma a mezzaluna.

Fonte:

– Festival del cielo oscuro: Festival del cielo oscuro della California

– Heart of America Star Party: Società Astronomica di Kansas City

– Festa delle stelle dei cieli oscuri: Festa delle stelle dei cieli oscuri dell'Illinois

– Villaggio dell’eclissi solare: Garner State Park

– Boulder Mail Trail: Trekking nelle terre selvagge

– Eclipse Into Nature Star Party: Running Y Resort

– Esperto di Eclipse: WhenIsTheNextEclipse.com