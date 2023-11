Un nuovo asteroide si avvicina oggi alla Terra

La NASA ha annunciato che un asteroide si sta attualmente dirigendo verso la Terra e si prevede che passerà vicino al pianeta oggi. L'asteroide, denominato Asteroid 2023 UZ3, ha attirato l'attenzione degli astronomi poiché si sta avvicinando all'orbita del nostro pianeta. A differenza dei precedenti asteroidi, questo non è stato classificato come “oggetto potenzialmente pericoloso”, ma le sue dimensioni sono sorprendentemente simili all’asteroide di Chelyabinsk che causò danni significativi in ​​Russia nel 2013.

Gli astronomi hanno rilevato l'asteroide in avvicinamento utilizzando le apparecchiature di monitoraggio avanzate della NASA, inclusi telescopi come NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 e Catalina Sky Survey. Questi strumenti sono fondamentali per tracciare e osservare i NEO (Near-Earth Objects), che includono asteroidi e comete.

Le dimensioni dell'asteroide 2023 UZ3 sono notevoli, misurando circa 59 piedi di larghezza. Per metterlo in prospettiva, è grande quanto una casa media. Tuttavia, nonostante le sue dimensioni, non rappresenta un pericolo immediato per la Terra. L'asteroide passerà a una distanza di circa 1 milione di chilometri, che può sembrare relativamente vicino ma è pur sempre una distanza di sicurezza.

Gli scienziati hanno anche identificato che l’asteroide 2023 UZ3 appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra (NEA). Gli asteroidi Apollo hanno semiassi maggiori maggiori di quelli dell'orbita terrestre. Prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862, scoperto negli anni '1930.

L'avvicinamento ravvicinato di questo particolare asteroide alla Terra è un evento significativo, poiché è la prima volta che viene osservato avvicinarsi al nostro pianeta. Sebbene non siano previsti ulteriori avvicinamenti ravvicinati nel prossimo futuro, gli astronomi continueranno a monitorare la sua traiettoria e a raccogliere dati per espandere la nostra comprensione di questi corpi celesti.

Domande frequenti

1. L’asteroide 2023 UZ3 è una minaccia per la Terra?

No, l'asteroide non è stato classificato come "oggetto potenzialmente pericoloso" e non rappresenta un pericolo immediato.

2. Quanto è grande l'asteroide 2023 UZ3?

L'asteroide misura circa 59 piedi di larghezza, il che lo rende all'incirca delle stesse dimensioni di una casa media.

3. Qual è il gruppo Apollo di asteroidi vicini alla Terra?

Gli asteroidi Apollo sono un gruppo di NEA che hanno semiassi maggiori più grandi dell'orbita terrestre. Prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862, scoperto negli anni '1930.

4. Questo asteroide è stato osservato avvicinarsi alla Terra per la prima volta?

Sì, secondo il CNEOS della NASA, questa sarà la prima volta che l'asteroide 2023 UZ3 verrà osservato avvicinarsi alla Terra.