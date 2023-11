Le sorprendenti scoperte del telescopio James Webb della NASA offrono nuove informazioni sul Centro Galattico

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha stupito ancora una volta gli astronomi con le sue eccezionali capacità, questa volta fornendo una visione accattivante dell'enigmatica regione di formazione stellare del Sagittario C (Sgr C) nel cuore della nostra galassia. Situato a circa 300 anni luce di distanza dal buco nero supermassiccio Sagittario A al centro della Via Lattea, Sgr C è uno spettacolo di 500,000 stelle, con un'attenzione particolare a una raccolta di protostelle che rubano i riflettori.

In questa immagine innovativa, la risoluzione e la sensibilità senza precedenti di Webb svelano innumerevoli caratteristiche mai osservate prima in questa regione. "Webb rivela un'incredibile quantità di dettagli, permettendoci di studiare la formazione stellare in questo tipo di ambiente in un modo che prima non era possibile", ha affermato Samuel Crowe, ricercatore principale e studente universitario presso l'Università della Virginia. Questa straordinaria intuizione deriva dalla mancanza di dati infrarossi precedenti e dalle immense capacità del telescopio Webb.

Una delle scoperte chiave è la presenza di una massiccia protostella, più di 30 volte la massa del nostro Sole, annidata all’interno di questo giovane ammasso stellare. Sebbene la nube che circonda queste protostelle appaia scura e scarsamente popolata, in realtà è una delle regioni più densamente popolate della galassia. La densità della nuvola ostacola la luce delle stelle situate dietro di essa, creando un'illusione di vuoto.

La Near-Infrared Camera (NIRCam) di Webb ha catturato estese emissioni di idrogeno ionizzato che circondano la parte inferiore della nuvola scura in vivaci tonalità ciano. La vasta portata di questa regione dell’idrogeno sfida le teorie esistenti, poiché si estende ben oltre ciò che era stato osservato in precedenza. Gli astronomi devono ora affrontare l’interessante compito di comprendere le origini e l’influenza di questa estesa regione dell’idrogeno.

Un altro affascinante enigma risiede nelle strutture aghiformi sparse e caotiche all’interno dell’idrogeno ionizzato, che richiedono ulteriori indagini. Rubén Fedriani, co-investigatore del progetto presso l'Instituto Astrofísica de Andalucía in Spagna, descrive il centro galattico come un "luogo affollato e tumultuoso", in cui imponenti nubi di gas formano stelle che interagiscono con il gas circostante attraverso i loro deflussi, getti e radiazioni.

Mentre gli scienziati continuano a svelare i misteri nascosti nella distesa celeste, le scoperte del telescopio James Webb dal cuore della nostra galassia offrono opportunità senza precedenti per approfondire i segreti cosmici. Posizionato a soli 25,000 anni luce dalla Terra, il centro galattico offre agli astronomi una visione ravvicinata delle singole stelle, facendo luce sull’intricato processo di formazione stellare e sulla sua dipendenza dall’ambiente cosmico unico. Con ogni rivelazione, il telescopio Webb apre la strada a una comprensione più profonda del nostro universo.