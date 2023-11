Il telescopio spaziale James Webb della NASA rivela i segreti del centro galattico

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha fornito uno sguardo senza precedenti nel cuore della nostra galassia, scoprendo dettagli affascinanti della regione di formazione stellare conosciuta come Sagittarius C (Sgr C). Questa immagine impressionante mostra una collezione di protostelle che rubano i riflettori tra le 500,000 stelle che risiedono a circa 300 anni luce di distanza dal Sagittario A, il buco nero supermassiccio centrale della Via Lattea.

A differenza di qualsiasi osservazione precedente, i dati infrarossi catturati dal telescopio Webb offrono un incredibile livello di risoluzione e sensibilità, consentendo agli scienziati di scoprire numerose caratteristiche per la prima volta. Samuel Crowe, ricercatore principale del gruppo di osservazione e studente universitario presso l'Università della Virginia, ha espresso entusiasmo per la ritrovata capacità di studiare la formazione stellare in questo ambiente. Secondo il professor Jonathan Tan, uno dei consulenti di Crowe, le rivelazioni di Webb offrono un'opportunità senza precedenti per testare le attuali teorie sulla formazione stellare nelle condizioni estreme del centro galattico.

Una delle scoperte più importanti all'interno di Sagittarius C è una massiccia protostella, che supera 30 volte la massa del nostro Sole. È interessante notare che la densità della nube che circonda queste protostelle crea l’illusione di un’area meno popolata, nonostante sia una delle zone più densamente popolate della galassia. L’immagine mostra anche nuvole più piccole, scure nell’infrarosso, che ricordano vuoti pieni di stelle, dove nuove stelle sono in processo di formazione.

Lo strumento Near-Infrared Camera (NIRCam) di Webb ha catturato estese emissioni di idrogeno ionizzato che circondano la parte inferiore della nuvola scura, raffigurata in vivaci tonalità ciano. Questa regione dell’idrogeno si estende più del previsto, ponendo domande intriganti sulle fonti dei suoi fotoni energetici. Inoltre, gli esperti stanno studiando le caotiche strutture aghiformi all’interno dell’idrogeno ionizzato, che si disperdono in più direzioni.

Rubén Fedriani, co-ricercatore dell'Instituto Astrofísica de Andalucía in Spagna, descrive il centro galattico come un luogo affollato e tumultuoso, dove le nubi di gas formano stelle e colpiscono il gas circostante attraverso i loro venti, getti e radiazioni in uscita.

Mentre il telescopio spaziale James Webb continua a rivelare i misteri del nostro universo, la nuova comprensione del centro galattico offre preziose informazioni sulle complessità della formazione stellare e dell’ambiente cosmico. Posizionato a 25,000 anni luce dalla Terra, il centro galattico offre agli astronomi la possibilità di studiare le singole stelle con un dettaglio senza precedenti, facendo luce sui diversi processi di formazione stellare in diverse regioni della galassia.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa ha scoperto il telescopio spaziale James Webb nel centro galattico?

Il telescopio spaziale James Webb ha catturato un'immagine della regione di formazione stellare conosciuta come Sagittarius C (Sgr C) nel cuore della nostra galassia. L’immagine ha rivelato un insieme di protostelle, piccole nubi infrarosse-oscure ed estese emissioni di idrogeno ionizzato. Questi risultati forniscono nuove informazioni sulla formazione stellare e sull’ambiente cosmico.

2. Quanto dista il Sagittario C dal Sagittario A?

Sagittarius C si trova a circa 300 anni luce da Sagittarius A, il buco nero supermassiccio centrale della Via Lattea.

3. Quale strumento del telescopio spaziale James Webb ha catturato i dati a infrarossi?

Lo strumento Near-Infrared Camera (NIRCam) sul telescopio spaziale James Webb ha catturato i dati infrarossi dettagliati di Sagittarius C.

4. In che modo la densità della nuvola in Sagittario C influenza la percezione della sua popolazione?

Nonostante la sua densità, la nube che avvolge le protostelle in Sagittarius C ostruisce la luce delle stelle situate dietro di essa, creando l’illusione di un’area meno popolata. In realtà, Sagittario C è una delle regioni più densamente popolate della galassia.