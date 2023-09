5 asteroidi giganti destinati a passare vicino alla Terra oggi, la NASA rivela distanza e dimensioni

Secondo la NASA, cinque enormi asteroidi dovrebbero avvicinarsi notevolmente alla Terra oggi. L’avvicinamento più vicino sarà effettuato dall’asteroide 2023 SP3, che è destinato ad avvicinarsi in modo fastidioso. Questo asteroide grande quanto una casa, con una larghezza di 59 piedi, arriverà ad una distanza di soli 0.328 milioni di chilometri dalla Terra.

L'asteroide 2023 SP3 appartiene al gruppo Apollo ed è stato osservato per la prima volta il 13 settembre. Il fatto che si avvicini così tanto al nostro pianeta è abbastanza scioccante.

Sebbene sia allarmante sentire parlare di incontri così ravvicinati, è importante comprendere la terminologia utilizzata quando si parla di asteroidi. Il gruppo Apollo si riferisce a un gruppo di asteroidi che hanno orbite che attraversano l'orbita della Terra. Questi asteroidi prendono il nome dal primo asteroide di questo gruppo scoperto, chiamato Apollo.

Vale la pena notare che, sebbene questi asteroidi si stiano avvicinando alla Terra, non esiste un pericolo imminente di collisione. La NASA traccia e monitora regolarmente gli asteroidi per garantire la sicurezza del nostro pianeta. In effetti, incontri ravvicinati come questi offrono preziose opportunità agli scienziati di studiare e imparare di più su questi oggetti celesti.

Le informazioni fornite dalla NASA sulle dimensioni, velocità e distanza di questi asteroidi ci danno uno sguardo sulla vastità e sulla complessità del nostro universo. Serve a ricordare l'importanza della ricerca e dell'esplorazione continue nel campo dell'astronomia.

Fonte:

– Nasa