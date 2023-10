Comunicazioni ottiche nello spazio profondo della NASA: avanzamento della trasmissione dei dati dallo spazio profondo

By

L'esperimento DSOC (Deep Space Optical Communications) della NASA è destinato a rivoluzionare la comunicazione spaziale introducendo le comunicazioni laser per la trasmissione di dati dallo spazio profondo. Questa tecnologia mira ad aumentare la capacità di trasmissione dei dati da 10 a 100 volte, rispetto alle tradizionali onde radio. DSOC sarà integrato con la missione Psyche, il cui lancio è previsto per il 12 ottobre, e testerà tecnologie chiave che consentono velocità di trasmissione dati più elevate e il potenziale per lo streaming di video dallo spazio profondo.

L'esperimento DSOC coinvolge sia apparecchiature spaziali che terrestri. Il ricetrasmettitore laser di volo, collegato alla navicella spaziale Psyche, invierà dati ad alta velocità sulla Terra utilizzando un trasmettitore laser nel vicino infrarosso. Sulla Terra, due telescopi terrestri sono stati aggiornati per comunicare con il ricetrasmettitore laser di volo. Il Jet Propulsion Laboratory della NASA supervisionerà le operazioni, mentre il Optical Communications Telescope Laboratory presso la struttura di Table Mountain del JPL ospiterà un trasmettitore laser nel vicino infrarosso ad alta potenza.

Uno dei principali vantaggi del DSOC è il suo potenziale di aumento significativo delle capacità di trasmissione dei dati per le missioni future. Passando dalle comunicazioni radio alle comunicazioni laser, si stima che la velocità dei dati in tutto il sistema solare potrebbe aumentare da 10 a 100 volte. Questo progresso non solo supporterà strumenti scientifici ad alta risoluzione, ma consentirà anche missioni di esplorazione umana e robotica più efficienti.

Tuttavia, il DSOC deve affrontare anche sfide uniche. Le comunicazioni ottiche nello spazio profondo richiedono infrastrutture specializzate, che attualmente non esistono. Ai fini del DSOC, i telescopi terrestri sono stati modificati per comunicare con il ricetrasmettitore laser di volo. L'esperimento metterà alla prova l'efficienza e l'affidabilità delle comunicazioni laser in queste condizioni.

Nel complesso, l’esperimento DSOC della NASA rappresenta un passo rivoluzionario verso la rivoluzione della comunicazione spaziale. Passando dalle onde radio alle comunicazioni laser, il potenziale di una maggiore capacità di trasmissione dei dati farà avanzare in modo significativo l’esplorazione umana e robotica dello spazio profondo.

Fonte:

– Glossario della NASA: National Aeronautics and Space Administration (NASA)

– Glossario della NASA: Marte

– Glossario della NASA: Fotone

– Glossario della NASA: Jet Propulsion Laboratory (JPL)