Vantaggi dell'uso dell'argilla bentonitica per i denti e l'igiene orale

L'argilla bentonitica, derivata dalla cenere vulcanica, sta guadagnando popolarità come alternativa naturale per l'igiene orale. A differenza dei tradizionali prodotti per l'igiene orale che contengono sostanze chimiche e abrasivi, l'argilla bentonitica offre numerosi vantaggi per i denti e la salute orale.

L'argilla bentonitica è composta da particelle caricate negativamente che formano una struttura spugnosa a contatto con l'acqua. Questa struttura ha la capacità di assorbire tossine, batteri e funghi, rendendola un'ottima opzione per l'igiene orale. Inoltre, lascia minerali essenziali come calcio e magnesio, che sono benefici per la salute orale.

Per utilizzare l'argilla bentonitica per i denti, puoi creare un dentifricio fatto in casa combinando argilla bentonitica, bicarbonato di sodio, polvere di xilitolo, sale marino e qualche goccia di olio essenziale per aromatizzare. Mescolare gli ingredienti con un cucchiaio non metallico e conservare la polvere in un contenitore ermetico. Usa questa polvere allo stesso modo del dentifricio tradizionale, idealmente due volte al giorno.

L'uso dell'argilla bentonitica per i denti offre numerosi vantaggi. Innanzitutto aiuta a rimuovere le impurità dalla bocca, prevenendo lo sviluppo di placca e tartaro. In secondo luogo, neutralizza i batteri e aumenta il pH della bocca, mantenendo la salute orale generale. In terzo luogo, promuove la salute dello smalto fornendo i minerali necessari e stimolando la produzione di saliva. Infine, può sbiancare e lucidare i denti, donando una lucentezza naturale.

In conclusione, l’argilla bentonitica è un’ottima alternativa ai dentifrici e ai collutori artificiali. Offre protezione contro tossine, batteri, microrganismi e acidi prodotti durante la decomposizione degli alimenti. Utilizzando l'argilla bentonitica per i denti, puoi ottenere denti, gengive e un'igiene orale generale sani.

